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春陽茶事買一送一！春陽茶事「春分日」手搖杯全品項買一送一，再加碼「外送飲料8折」春陽茶事飲料推薦清單。

2024-03-18 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：春陽茶事 人氣：904
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編輯 張人尹

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春陽茶事買一送一！充滿復古浪漫的手搖杯「春陽茶事」把每年24節氣「春分日」定為品牌日，這次在春分日3/20推出「全品項飲料買一送一」限定優惠，不管你愛喝純茶，或你是春陽冬瓜、春陽粉條的鐵粉，通通都能趁機喝一波。

推薦閱讀：17間飲料買一送一！最強飲料優惠「萬波、大苑子、五桐號」領軍買一送一外送到家，一杯35元鮮奶茶照三餐喝。
春陽茶事 品牌日買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

春陽茶事為了慶祝3/20「春分日」品牌日，特別在3/20當天推出全品項飲料買一送一優惠，在3/20當天先到春陽茶事官方LINE帳號領優惠券，並且於12:00-20:00時段到春陽茶事現場購買，就可享有全品項飲料任選買一送一優惠。此外，在3/21-4/3再加碼，於foodpanda買春陽茶事飲品滿100元現折20元，換算下來等於8折優惠，飲料控不出門也能爽喝。
春陽茶事 品牌日買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

針對兩波優惠活動，飲料控可以把「春陽茶事飲料推薦清單」都喝一輪，人氣TOP 5包含經典招牌烏龍茶系列，「檸檬蜜烏龍、桂花蜜烏龍、春陽烏龍」都是熱門喝法，另外加碼推薦與LINE TV聯名的「甜杏桂花烏龍」也是烏龍茶基底的推薦喝法。如果是熱愛配料的咀嚼控，則推薦「黑糖珍珠鮮奶、冬瓜檸檬粉條」不加茶、配料多，上班時間嚼起來剛剛好。
春陽茶事 品牌日買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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春陽茶事 品牌日買一送一

活動期間：2024 年 3 月 20 日（三）12:00～20:00
活動方式：至「春陽茶事LINE官方帳號 (@chunyangtea.tw)」領取優惠券，於3月20日中午12點至晚間8點期間至春陽茶事門市現場購買，全品項飲品(L)享買一送一優惠。

注意事項：一人限購一組大杯優惠品項，限同品項、冰塊及甜度；活動依現場排隊依序點單製作，電話自取、外送訂單不在此活動優惠。
 

春陽茶事 foodpanda外送優惠

活動期間：3月21日至4月3日
活動內容：至foodpanda訂購春陽茶事飲品滿100元，即可享有20元折扣。

詳細活動規範及供應情形，依 春陽茶事 官方公告為準。
春陽茶事 品牌日買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

 

 

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