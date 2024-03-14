超過17間飲料買一送一，外送叫起來！「喝飲料」是許多人日常療癒的來源，下午揪同事訂飲料外送、聊聊是非後，才有動力繼續打拼工作。這次，Ubereats在初夏號召各大手搖飲品牌，推出獨家限定買一送一優惠，超過17間飲料店響應，從人氣連鎖可不可、大苑子、萬波、五桐號、珍煮丹，到各地方特色飲料小店等，全都祭出指定飲品買一送一優惠，照三餐喝不同家、也不會膩。







可不可買一送一

愛喝可不可的飲料控，終於又等到「可不可買一送一」一定要喝！這次可不可超寵粉，自即日起推出14天「指定飲料買一送一」，喝可不可「橘果熟成、草莓歐可」通通可享外送買一送一，飲料控在家、在辦公室，通通可以約喝可不可買一送一。



活動內容：即日起至03/26，指定飲料「橘果熟成、草莓歐可」買一送一，每訂單最多買3送3。

全文報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/384645





▲圖為資料照，僅供參考，非此次優惠品項(以下同)。



萬波買一送一

將古早味甜湯變手搖的萬波，在這次外送優惠中以清爽的台灣在地新鮮柳丁為主打，推出「春橙烏龍、春橙翡翠」兩款鮮果茶買一送一，鮮甜的柳丁原汁搭上烏龍或宣橋綠茶，在初夏之際讓人喝到停不下來。



優惠品項：3/13-3/26春橙烏龍、春橙翡翠。





五桐號買一送一奶茶控要先訂五桐號買一送一！於即日起至3/19期間，只要在UberEats點購五桐號大人系濃郁版「濃煮奶茶」或淋上綿密香甜奶霜「五桐奶霜」，皆可享有同品項買一送一優惠，連續6天時間讓奶茶控天天揪人喝一杯五桐號奶茶。優惠品項：即日起至3/19期間，五桐乃瀧、濃煮奶茶。珍煮丹買一送一以黑糖手搖聞名的珍煮丹，這次也和外送平台UberEats合作，有著淡淡決明子香氣的古早味「復刻紅茶」，又或是碳米香氣的特調「琥珀烏龍拿鐵」，全都可享有買一送一外送優惠，飲料控中午喝一杯、下午再點一杯外送，療癒一整天。優惠品項：復刻紅茶、琥珀烏龍拿鐵 大杯買一送一。COMEBUY買一送一在各家手搖飲都在強調浮誇、吸睛的現況之中，穩穩地賣經典飲品的COMEBUY，這次也推出3大指定飲品買一送一優惠，有酸甜清爽的「金桔檸檬」、帶有經典果香的「玉荷冰綠」、咀嚼控會愛的「仙草凍奶茶」，只要是點購同品項就可享有買一送一。優惠品項：金桔檸檬、玉荷冰綠、仙草凍奶茶。康青龍買一送一搭上情人節飲料傳情優惠的康青龍，於即日起至3/26期間推出指定飲品買一送一，精選女生最愛的清爽飲品「粉紅佳人、清檸綠茶、御香烏龍綠茶、御香烏龍青茶」作為優惠，在Uber Eats下單直接外送到你家。活動內容：即日起至3/26，Uber Eats訂購康青龍「粉紅佳人、清檸綠茶、御香烏龍綠茶、御香烏龍青茶」同品項買一送一。有飲買一送一百萬Youtuber「欸你這週要幹嘛」的手搖杯品牌「有飲」，成為近年來人氣手搖飲新品牌。此次，推出焦香椪糖紅茶、青青小樹蘋果綠、憨厚紅茶拿鐵、宇治濃抹茶拿鐵、焙香穀物拿鐵、醇濃可可拿鐵、波霸咕拎7款不同特色風味的飲料買一送一，無論是喜歡喝清爽、還是濃厚系全都包辦。發發牧場買一送一強調低負擔、養生食材的發發牧場，也加入外送買一送一的行列，精選「伯爵茶優格」、「茶中香檳鮮奶茶」人氣款買一送一，等於最便宜鮮奶茶一杯只要35元就能喝到，是OL上班一定要揪訂的飲料優惠。優惠品項：伯爵茶優格、茶中香檳鮮奶茶買一送一。 優惠後一杯鮮奶茶35元這次外送平台ubereats除了上述飲料品牌有推出買一送一優惠之外，連鮮果茶專家「大苑子」、台中紅到全台的「老賴茶棧」、經典回憶「橘子工坊」、泰式風味飲料「泰讚了」等，也都有指定飲品買一送一優惠，全都只有在ubereats獨家限定。讓人三餐都訂不同家飲料買一送一喝起來。大苑子：百年仙草甘茶買一送一老賴茶棧：阿梅香青、阿梅香綠、文清阿梅、文清檸檬買一送一TEA TOP第一味：仙楂108(茶王)、大吉嶺奶茶、紫芋西米露、日月蘋安買一送一山焙：88C焙茶買一送一黛黛茶：凍檸茶 買一送一不要對我尖叫：冬瓜菊花茶買一送一橘子工坊：酸Ｖ梅子綠茶、冬瓜茶凍凍、寒天凍茉香綠茶買一送一泰讚了：傳統蝶豆花檸檬冰茶買一送一抿茶 命定紅茶、桃花紅茶買一送一