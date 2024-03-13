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可不可買一送一！終於等到「可不可飲料買一送一」連喝14天，可不可「橘果熟成、草莓歐可」外送買一送一。

2024-03-13 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：可不可 人氣：1,443
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編輯 張人尹

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愛喝可不可的飲料控，終於又等到「可不可買一送一」一定要喝！這次可不可超寵粉，自即日起推出14天「指定飲料買一送一」，喝可不可「橘果熟成、草莓歐可」通通可享外送買一送一，飲料控在家、在辦公室，通通可以約喝可不可買一送一。
可不可新品優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

可不可這次與外送平台ubereats攜手，推出期間限定「可不可買一送一」活動，在3/13-3/26連續14天，只要在ubereats買可不可指定飲料「橘果熟成、草莓歐可」，可享同品項買一送一優惠，每人最多買3送3，每日限量供應，飲料控一定要揪團喝。
可不可 春節飲品優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
▲可不可飲品示意圖，實際供應品項、尺寸依官方公告為準。

除了「可不可橘果熟成、草莓歐可」買一送一優惠之外，在活動期間還有UberOne會員加碼優惠，只要在「可不可」單筆消費滿299還可以再打85折，飲料控無論是下班宅在家追劇、還是在辦公室急需飲料續命，通通可以叫可不可喝起來。

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可不可 新品橘果熟成 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

可不可 ubereats 買一送一優惠

活動期間：2024/03/13-03/26
活動內容：指定飲料「橘果熟成、草莓歐可」買一送一，每訂單最多買3送3。
注意事項：每日限量，優惠組數售完為止。
加碼優惠：UberOne會員加碼，單筆滿$299享85折。

詳細活動規範及供應情形，依 可不可、ubereats 官方公告為準。

 

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