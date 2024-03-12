紅茶控一生推！「一手私藏世界紅茶」主打以世界各地紅茶作為主題，圈粉超多紅茶控、飲料控，這次春季推出限定新品「檬龍雨、金檸龍」，讓人喝得到酸甜的檸檬、以及咀嚼感寒天粉條，讓紅茶控為了新品再衝「一手私藏」喝一波。
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以「茶」作為主角的「一手私藏世界紅茶」，這次新品推出兩款酸甜系喝法，其中「金檸龍」使用台灣的頂級烏龍茶作為基底，搭配新鮮榨取的檸檬汁，結合焙火香氣、酸甜口感。另一款「檬龍雨」則更加入獨家製作的寒天粉條，增添滑順感、咀嚼感，讓人喝起來清爽又順口。
除此之外，這次一手私藏世界紅茶也推出凍飲版「一手私藏英式伯爵紅茶吸凍」，在7-ELEVEN門市現場現貨開賣，也獨家推出整箱預購，把超人氣伯爵紅茶做成茶凍，除了可以當成甜點單吃，也可以自己加到紅茶、奶茶等飲料中，自己DIY打造專屬手搖杯。
一手私藏世界紅茶 飲料新品推薦
上市日期：2024/03/13起
品項及價格：
檬龍雨(L)：$65元(含寒天粉條)
金檸龍(L)：$50元
一手私藏英式伯爵紅茶吸凍
販售通路：7-ELEVEN門市、ibon預購
售價：
門市現貨：單杯35元
預購價：420元(12杯/箱)
詳細活動規範及供應情形，依 一手私藏世界紅茶 官方公告為準。