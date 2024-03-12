為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 美食 > 紅茶控一生推！一手私藏世界紅茶「檬龍雨」寒天粉條吸到飽，再加碼「伯爵紅茶吸凍」小七就能喝一手私藏。

紅茶控一生推！一手私藏世界紅茶「檬龍雨」寒天粉條吸到飽，再加碼「伯爵紅茶吸凍」小七就能喝一手私藏。

2024-03-12 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：一手私藏世界紅茶 人氣：196
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

紅茶控一生推！「一手私藏世界紅茶」主打以世界各地紅茶作為主題，圈粉超多紅茶控、飲料控，這次春季推出限定新品「檬龍雨、金檸龍」，讓人喝得到酸甜的檸檬、以及咀嚼感寒天粉條，讓紅茶控為了新品再衝「一手私藏」喝一波。

推薦閱讀：原神啟動！COMEBUY聯名原神「買2杯飲料送3款周邊」，配料超多「大麥紅三料、大麥奶雙料」可莉玩家喝起來。
一手私藏世界紅茶 飲料新品推薦 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

以「茶」作為主角的「一手私藏世界紅茶」，這次新品推出兩款酸甜系喝法，其中「金檸龍」使用台灣的頂級烏龍茶作為基底，搭配新鮮榨取的檸檬汁，結合焙火香氣、酸甜口感。另一款「檬龍雨」則更加入獨家製作的寒天粉條，增添滑順感、咀嚼感，讓人喝起來清爽又順口。
一手私藏世界紅茶 飲料新品推薦 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

除此之外，這次一手私藏世界紅茶也推出凍飲版「一手私藏英式伯爵紅茶吸凍」，在7-ELEVEN門市現場現貨開賣，也獨家推出整箱預購，把超人氣伯爵紅茶做成茶凍，除了可以當成甜點單吃，也可以自己加到紅茶、奶茶等飲料中，自己DIY打造專屬手搖杯。
一手私藏世界紅茶 飲料新品推薦 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

一手私藏世界紅茶 飲料新品推薦

上市日期：2024/03/13起
品項及價格：
檬龍雨(L)：$65元(含寒天粉條)
金檸龍(L)：$50元
 

一手私藏英式伯爵紅茶吸凍

販售通路：7-ELEVEN門市、ibon預購
售價：
門市現貨：單杯35元
預購價：420元(12杯/箱)

詳細活動規範及供應情形，依 一手私藏世界紅茶 官方公告為準。

 

 

加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#一手私藏世界紅茶
morechevron_right
文章關鍵字
一手私藏世界紅茶 紅茶 飲料 手搖杯 more
延伸閱讀
原神啟動！COMEBUY聯名原神「買2杯飲料送3款周邊」，配料超多「大麥紅三料、大麥奶雙料」可莉玩家喝起來。
 編輯 張人尹
無糖更解渴！KIRIN冰結無糖檸檬7%正式常態販售，隨時都可以來一杯「無糖」的KIRIN冰結檸檬、炎炎夏日降火消暑必喝款。
 編輯 李維唐
王德傳系列紅茶2017新上市！任選兩件以上紅茶系列商品即享88折優惠！
 WalkerLand窩客島數位編輯室
可不可紅茶沒有極限！飲料控都在等「可不可 春蘋紅茶」01/13強勢登場，日本青森蘋果、粉嫩櫻花晶球挑戰飲料控的必喝口袋名單。
 編輯 張人尹
飲料控最愛的奶霜系列來了！珍煮丹推出復古風「雪霜紅茶」，獨家研發「太妃糖、爆米花風味」紅茶讓飲料控搶喝。
 顏爾嫻
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up