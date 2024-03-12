人氣冒險RPG遊戲「原神」，因為超經典的遊戲對白「原神！啟動！」太過洗腦，直接變成網路迷因，讓人看到這四個字都彷彿有聲音。這次手搖杯COMEBUY與「原神」強勢聯名，除了推出超多配料、超飽足感的聯名手搖杯之外，更祭出「買2杯飲料、送3款周邊」限定優惠，召喚可莉玩家來喝。



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COMEBUY繼先前與手遊「崩壞」聯名，這次在看準遊戲玩家的話題，與冒險RPG遊戲「原神」合作，推出聯名飲品、聯名週邊，就連飲料包裝也在3/15起換上全新「原神杯」。本次聯名飲品主推「大麥紅三料、大麥奶雙料」，以經典的鮮萃大麥紅茶作為基底，搭配雙料「布丁、粉條」或是三料「布丁、粉條、寒天晶球」，打造滿滿飽足感。







在周邊小物的部分，則推出「遊戲虛寶卡、角色杯墊、透扇」，只要買本次聯名飲料任2杯，直接3種周邊都送你。如果一次買四杯聯名飲品，再加碼送限量「專屬珍藏立牌」。此外，COMEBUY更在3/23於高雄夢時代廣場、3/30於台北西門漢中店，各推出一場實體快閃活動，只要拿整理券、並購買「主題日指定飲品套組」，除了飲料周邊之外，加碼送「主題日限定明信片」，打卡再送限定貼紙，玩家們通通要喝爆。





COMEBUY Ｘ原神 聯名飲品

供應期間：2024/03/15起

售價：

原神˙大麥紅三料：售價75元(L)、商場價80元(L)

原神˙大麥奶雙料：售價85元(L)、商場價90元(L)





COMEBUY Ｘ原神 飲品聯名活動

活動期間：2024/03/15-04/14

活動內容：

1、至全台COMEBUY現場門市購買原神「大麥紅三料、大麥奶雙料」聯名飲品任二杯，立即隨機贈送「遊戲虛寶卡、角色杯墊及透扇」各一個。



2、買任四杯(含以上)指定活動飲品，還可額外再獲得一個專屬珍藏立牌。數量有限，贈完為止。



COMEBUY Ｘ原神 主題日活動

活動場次：

3/23 (六) 高雄夢時代廣場10:00-16:00

3/30 (六) 台北西門漢中店10:00-16:00



活動方式：

1、憑整理券即可購買「主題日指定飲品套組」，每套包含四杯飲料。其中一杯現場取用，另外附有三張飲品提貨券。購買飲品套組即可獲得道具虛寶卡、角色杯墊、角色透扇、角色立牌，以上贈品各隨機 1 款，以及「主題日限定明信片」１份。



2、依現場規定拍照打卡，即可獲得限量「主題日限定貼紙」。



詳細活動規範及供應情形，依 COMEBUY 官方公告為準。