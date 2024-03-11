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焦糖冰奶茶回來了！麥當勞「草莓冰炫風、草莓派」3大夢幻甜點回歸，麥當勞甜心卡「焦糖冰奶茶」買A送B天天喝爆。

2024-03-11 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：麥當勞 人氣：2,428
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編輯 張人尹

編輯 張人尹

麥當勞鐵粉敲碗成功！台灣麥當勞每年不定期回歸經典、熱賣餐點都掀起話題，但總讓麥當勞粉絲一直留言敲碗的，就是希望還能喝到那杯「麥當勞焦糖冰奶茶」！這次麥當勞在3/27起推出3大夢幻品項強勢回歸，包含麥當勞草莓季「OREO草莓冰炫風、草莓優格雙餡派」限定開賣，還有終於等到的「麥當勞焦糖冰奶茶」長期供應，奶茶控不會再失去它了。

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麥當勞 焦糖冰奶茶 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
麥當勞 草莓優格雙餡派 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

麥當勞超人氣草莓季甜點「OREO草莓冰炫風、草莓優格雙餡派」強勢回歸，其中3/13搶先開賣「OREO草莓冰炫風」以經典的Oreo冰炫風為基底，加入草莓果醬拌勻，吃得到餅乾脆片、酸甜草莓香氣，以及奶香味的完美比例。另一款3/27開賣「草莓優格雙餡派」則使用粉嫩派皮，搭配草莓果醬、香滑優格雙色內餡，讓人吃到酸甜少女風味，草莓季甜點採期間限定供應，一定要設好鬧鐘準時開吃。
麥當勞3月新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

讓粉絲們敲碗最久的，麥當勞「焦糖冰奶茶」確定在3/27起正式回歸，錫蘭紅茶基底、搭配溫潤奶香，以及經典焦糖香氣，就是搭漢堡薯條最配的套餐飲料。這次麥當勞「焦糖冰奶茶」回歸後加入長期供應菜單，而且就連甜心卡優惠也可以喝到「焦糖冰奶茶」，奶茶控先慶祝一波。
麥當勞 焦糖冰奶茶 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

同時，麥當勞甜心卡也在3/13起搶先開賣，推出超萌插畫風格的「40週年限定版甜心卡」，其中搭配「麥當勞叔叔、奶昔大哥、漢堡神偷、大鳥姊姊」共4款角色設計，優惠價39元就能入手，鐵粉全套都要收。除了甜心卡優惠之外，外送平台foodpanda更推出專屬優惠碼「莓事叫麥當勞」，3/13起消費滿329元打85折，吃草莓甜點、喝焦糖冰奶茶也能省一波。
麥當勞 40週年限定版甜心卡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
麥當勞 40週年限定版甜心卡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



 

麥當勞OREO草莓冰炫風

開賣時間：2024/03/13-04/23，或售完為止。
售價：單點69元
隱藏版優惠：麥當勞APP全球版3/13-3/15推出「OREO草莓冰炫風」嚐鮮優惠券，特價$65元。
 

麥當勞 草莓優格雙餡派

開賣時間：2024/03/27-04/23，或售完為止。
售價：單點48元
 

麥當勞 焦糖冰奶茶

開賣時間：2024/03/27起，常態供應。
售價：66元
 

麥當勞 40週年限定版甜心卡

開賣時間：2024/03/13起限量販售、售完為止
售價：每張原價49元、長期優惠價39元，全套四款售價156元。
甜心卡優惠方式：持卡購買A區產品，即免費贈送B區產品。（A區產品新增「焦糖冰奶茶」，並移除阿薩姆奶茶(冰/熱)及酥嫩鷄翅。）
 

foodpanda 麥當勞折扣碼

活動期間：2024/03/13-04/23
活動方式：於foodpanda訂購麥當勞單筆消費滿329元，輸入優惠碼「莓事叫麥當勞」 即享85折優惠，最高折抵 60元 （限使用乙次，限使用線上付款）。

詳細活動規範及供應情形，依 麥當勞 官方公告為準。

 

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