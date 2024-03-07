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走啊打球！必勝客新品「必勝進球大比薩」籃球Pizza超可愛，看球吃99元「明太子起司咔滋餅」超牽絲超邪惡。

2024-03-07 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：必勝客 人氣：470
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編輯 張人尹

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走啊打球啊！總是推出超ㄎㄧㄤ口味、超ㄎㄧㄤ造型比薩的「必勝客」，這次看準一年一度的高中籃球決賽話題，在3/5-3/18快閃推出超狂「必勝應援組」，籃球造型、獎牌造型比薩，幫球員應援打氣，此外還有全新開賣「明太子起司咔滋餅」99元就開吃，邊看球邊吃剛剛好。

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必勝客新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

一年一度的「高中籃球決賽」即將在3/16於小巨蛋開打，為了幫球員應援、打氣，必勝客特別推出「必勝應援組」，其中包含一個「必勝金牌個人比薩」、以及一個「必勝進球大比薩」一次擁有，其中金牌比薩使用帕馬森起司，搭配金黃起司片，搭配獎牌掛環，可以真的掛在身上。另一款進球比薩則使用美式臘腸、美乃滋，搭配德國香腸龍捲風餅皮，神還原籃球造型，讓球員比賽後慶功吃一波。
必勝客新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

除此之外，宅在家看球也可以狂嗑超牽絲的「起司咔滋餅」系列，這次推出2款全新口味，包含經典美式的「墨西哥辣腸」、濃郁海味的「明太子四重起司」，重口味、加上牽絲起司，超適合邊看球賽邊吃。配合新品上市，必勝客「起司咔滋餅」系列，在平日推出外帶單點99元優惠，嚐鮮吃起來很可以。
必勝客新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
必勝客新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

必勝客新品販售資訊

必勝應援組
販售期間：3/5-3/18
餐點內容：必勝金牌個人比薩*1個+必勝進球大比薩*1個
販售通路：必勝客官網及PK雙饗卡APP
販售價格：組合優惠價399元 (原價428元)

必勝金牌個人比薩
販售期間：3/5-3/18
販售通路：必勝客官網及PK雙饗卡APP
販售價格：單點99元，升級套餐124元起

必勝進球大比薩
販售期間：3/5-3/18
販售通路：必勝客官網及PK雙饗卡APP
販售價格：外帶買大送大/外送買大送小650元起，單點限時優惠329元

「起司咔滋餅」墨西哥辣腸、明太子四重起司
售價：149元
新品優惠：即日起至3/25，平日外帶單點享99元優惠

詳細活動規範及供應情形，依 必勝客 官方公告為準。
必勝客新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

 

 

 

 

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