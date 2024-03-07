看電影也被皮卡丘萌到！威秀影城近期看準「卡通」周邊商機，繼先前史努比系列飲料杯、爆米花桶之後，這一波在3/8起再推出全新「寶可夢造型杯套餐」，一次總共有3種套餐、5款周邊小物，寶可夢粉絲約看電影也可以賣萌、拍照打卡。



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全台威秀影城在3/8起推出全新「寶可夢造型杯套餐」系列，總共有三種套餐選擇，第一款套餐是超萌「皮卡丘造型杯飲料」，趴睡、草帽造型的皮卡丘飲料杯，吸管孔在皮卡丘頭頂上，還附揹帶可以揹在身上，粉絲一定要揹一隻回家收藏。







此外，第二款套餐是立體公仔設計的「寶可夢造型杯飲料」，有皮卡丘、可達鴨2款飲料杯隨機出貨，杯身上對應的角色圖案，杯蓋上還有皮卡丘、抱頭可達鴨立體造型公仔。第三款套餐則是「寶可夢造型鑰匙圈套餐」，同樣是皮卡丘、可達鴨2款隨機出貨，鐵粉一定要揪團看電影，想要整套收藏。





威秀影城 寶可夢限定套餐資訊

販售時間：2024/03/08（五）起

販售通路：全台威秀影城



威秀影城 寶可夢限定套餐推薦

皮卡丘造型杯套餐

售價：799元

內容：1個中爆米花+1皮卡丘造型杯飲料+1中杯飲料+1熱食



寶可夢造型杯套餐

售價：439元

內容：1個中爆米花+1寶可夢造型杯飲料(共2款，皮卡丘/可達鴨款式隨機)+1中杯飲料+1熱食



寶可夢造型鑰匙圈套餐

售價：539元

內容：1個中爆米花+2杯中杯飲料+1寶可夢造型鑰匙圈(共2款，皮卡丘or可達鴨款式隨機)+1熱食



詳細活動規範及供應情形，依 威秀影城 官方公告為準。

