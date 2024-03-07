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草帽皮卡丘杯杯！威秀影城「寶可夢造型杯」3款電影套餐超可愛，可達鴨造型杯、皮卡丘飲料杯都要收藏。

2024-03-07 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：威秀影城 人氣：960
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編輯 張人尹

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看電影也被皮卡丘萌到！威秀影城近期看準「卡通」周邊商機，繼先前史努比系列飲料杯、爆米花桶之後，這一波在3/8起再推出全新「寶可夢造型杯套餐」，一次總共有3種套餐、5款周邊小物，寶可夢粉絲約看電影也可以賣萌、拍照打卡。

推薦閱讀：沾手指最好吃！巧克力控新歡「阿華田抹醬餅乾杯」7-ELEVEN開賣，迷你杯「脆酷力抹醬」吃到舔手手。
威秀影城 寶可夢限定套餐資訊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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全台威秀影城在3/8起推出全新「寶可夢造型杯套餐」系列，總共有三種套餐選擇，第一款套餐是超萌「皮卡丘造型杯飲料」，趴睡、草帽造型的皮卡丘飲料杯，吸管孔在皮卡丘頭頂上，還附揹帶可以揹在身上，粉絲一定要揹一隻回家收藏。
威秀影城 寶可夢限定套餐資訊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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此外，第二款套餐是立體公仔設計的「寶可夢造型杯飲料」，有皮卡丘、可達鴨2款飲料杯隨機出貨，杯身上對應的角色圖案，杯蓋上還有皮卡丘、抱頭可達鴨立體造型公仔。第三款套餐則是「寶可夢造型鑰匙圈套餐」，同樣是皮卡丘、可達鴨2款隨機出貨，鐵粉一定要揪團看電影，想要整套收藏。
威秀影城 寶可夢限定套餐資訊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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威秀影城 寶可夢限定套餐資訊

販售時間：2024/03/08（五）起
販售通路：全台威秀影城
 

威秀影城 寶可夢限定套餐推薦

皮卡丘造型杯套餐
售價：799元
內容：1個中爆米花+1皮卡丘造型杯飲料+1中杯飲料+1熱食

寶可夢造型杯套餐
售價：439元
內容：1個中爆米花+1寶可夢造型杯飲料(共2款，皮卡丘/可達鴨款式隨機)+1中杯飲料+1熱食

寶可夢造型鑰匙圈套餐
售價：539元
內容：1個中爆米花+2杯中杯飲料+1寶可夢造型鑰匙圈(共2款，皮卡丘or可達鴨款式隨機)+1熱食

詳細活動規範及供應情形，依 威秀影城 官方公告為準。
威秀影城 寶可夢限定套餐資訊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

 

 

 

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