巧克力控都在掃貨了！經典麥芽巧克力「阿華田」近期不只讓人用喝的，更推出許多「巧克力甜點」讓人下午茶開吃，這次阿華田以經典的沾醬作為靈感，推出新品「阿華田抹醬餅乾杯」，打造迷你版、迷你杯的巧克力醬，搭配手指餅乾，讓人吃到狂舔手手。
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全新「阿華田抹醬餅乾杯」由瑞士生產、原裝直送，把顆粒口感、麥芽風味的「脆酷力抹醬」設計成迷你杯包裝，搭配酥脆餅乾棒，不想沾手的話，可以用餅乾棒自己沾取抹醬，更可以直接用手指沾醬吃最爽。此外，搭配輕巧的包裝，更讓人方便攜帶，到處都能享受巧克力下午茶。
本次新品「阿華田抹醬餅乾杯」自3/6起在全台7-ELEVEN同步開賣，原價59元，並且在3/6-4/16期間推出「2件8折、3件77折」優惠，最低一件不用46元就能開吃，讓巧克力控無論是在上班、上課都可以偷閒吃一波。
阿華田抹醬餅乾杯
開賣時間：2024/03/06
販售通路：7-ELEVEN
售價：原價59元，3/6-4/16期間2件8折、3件77折。
詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。