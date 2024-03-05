如果說台南最難訂甜點，這間一定榜上有名！位在台南安平的「La Belle Maison Cafe」法國鬍子手工甜品咖啡餐廳，由一位法國爺爺經營，整間甜點店隱藏在巷弄間，充滿浪漫的法國風情，可謂處處都是美拍熱點，而店家更是因為僅接受email、訊息訂位，到現在還是一位難求，窩客島帶你看怎麼訂位、怎麼吃。



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La Belle Maison Cafe店名直譯是「美麗的房子」，在安平巷弄中的咖啡廳正如名字，粉橘色建築、搭配紅磚圍牆、蒂芬尼綠的窗框、垂下的九重葛、桃紅色門板，讓人轉進街角就感受到濃濃的異國風情。此外小石子庭院種植滿滿綠色植物，是造訪時一定會拍的夢幻取景。







這間「La Belle Maison Cafe」法國鬍子手工甜品咖啡餐廳，靈魂人物就是親切可愛的老闆法國爺爺，與妻子一起住在咖啡廳樓上，而現在招待客人的咖啡廳空間，以前就是他們與孩子的起居空間。牆上看得到的畫作幾乎全是爺爺的創作，還有各式雕像、藝術品，也都是爺爺的收藏。客人們最喜歡捕捉在工作間忙進忙出的爺爺，搭配天井的光線、咖啡杯牆面，就像是一秒飛到法國了。





La Belle Maison Cafe 法國鬍子手工甜品咖啡餐廳

菜單上，咖啡部分除了有經典義式咖啡之外，療癒喝法還有「冰磚咖啡」、加入冰淇淋的「阿法奇朵咖啡」以及多款茶飲選擇。甜點的部分則依據當天提供菜單為主，推薦要吃「法式杏仁可頌」外層與邊緣烤得酥脆，而中央是綿密鬆軟的蛋糕口感，此外還有超人氣「提拉米蘇杯、草莓法式千層酥」，菜單上有看到真的必須點下去。最讓甜點控好奇的「訂位方式」，La Belle Maison Cafe為了能好好招待客人，不接聽電話，訂位方式只有「email、官方LINE」2種方式，營業時間是每週三四五六，每天5個時段可預約。建議訂位時先選定日期和時間，週六是熱門時段容易客滿，除了要提早訂位之外，也建議預先想好其他備案時間。如果沒有訂到位，不開放現場候位，也不要佔用院子、不可以直接進入店內拍照打卡，想衝一定要趁早先約起來。

地址：台南市安平區中興街6巷1號

訂位方式：

email 訂位（labellemaisoncafe@gmail.com）

LINE訂位（https://walkr.tw/KMv73ZUZ）



注意事項：不接聽電話、不接受Facebook訂位，不接1星期内的訂位，請勿攜帶寵物。

可以接受的訂位時段： 週三至週六 10AM、11AM、12PM、1PM、2PM



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