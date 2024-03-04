台南新飯店，42種房型隨機盲抽！2024全新開幕的「綉溪安平飯店」，地點就在知名景點德記洋行、安平樹屋旁，為了呼應安平的在地特色，設計師打造了42種不同風格、不同擺設的房間，入住就是在抽「房間盲盒」，而且每間房間都呈現安平的歷史樣貌、人文景觀，入住氣質先幫你加100分。



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「綉溪安平」地點在安平各大知名景點之間，無論是安平樹屋、英商德記洋行、安平古堡、安平老街，甚至是超人氣安平豆花通通步行可達。在房間的「綉溪安平」總共42間客房、42種房型，其中分為單床客房、雙床家庭房兩種規格，每間房間都有不同主題、不同設計，每房總坪數約14-27坪，特色是在公共空間、房間動線設計上都預留了寬敞空間，更為了家庭旅遊增添便利性與舒適性。







在「綉溪安平」建築分為A、B兩棟，A棟客房主題以安平的「歷史時間軸」作為主題，透過設計師的重現，讓人看到過去的安平回憶、兒時記憶，貫串過去到未來。其中在「商匯」房型呈現貿易中心的商管旅店，「漁光」重現安平以往漁船捕撈作業的點點燈火，更讓人感受到復古時髦風格。





綉溪安平

在B棟則以「安平的地區樣貌」作為主題，走進安平的大街小巷、呈現地區風情，其中「岸曲」放入漁船元素、以及知名地標「大魚的祝福」，在「巷影」房間中更是呈現了安平特色的「單伸手」街景圍牆，並且邊間雙面開窗，更是絕佳的採光拍照點。此外，「綉溪安平」集結了冠軍咖啡、冠軍茶、精選啤酒三大飲品，在3月推出「濃烈啤酒節住房專案」，除了常態標配「迎賓下午茶」同時能喝到沖煮大賽冠軍「王策VWI by CHADWANG」的咖啡、台南甲子園茶行「冠軍製茶師蘇冠杰」的紅烏龍，在晚間還有酒吧服務，每人可享4杯精選啤酒酒＋佐酒德式餐食，咖啡、茶、酒一次滿足。如果喝得意猶未盡，在客房內還有專屬的Home Bar，冠軍咖啡、冠軍茶、沖煮器具在房內一應俱全，搭配QRcode連結教學影片，無論下午茶休息、或是一早醒來，都能像在自己家，悠閒地沖煮專屬的一杯熱茶、熱咖啡。此外，「綉溪安平」還有一大隱藏版特色，在館內設有80坪的「沉浸式互動空間」，以投影科技在環景牆面、地板上打造光影演出，走過畫面、或是觸碰牆上圖案，都有相對應的互動畫面，每天提供3個時段給住客體驗、拍美照。第一波展演主題為「我們只有一個地球」，以生態樣貌、氣候環境作為主軸，並且會定期稱新主題故事，讓人每次造訪都有驚喜。

地址：台南市安平區古堡街136號

電話：06-391-0588



綉溪安平飯店 「濃烈啤酒節住房專案」

活動時間：3月11日~3月31日

專案價格：每晚8499起

每日限量提供：

1、豪華客房住宿一晚

2、雙人份迎賓下午茶

3、雙人份悠閒晚餐

4、一樓酒吧（晚間7點至深夜11點）德式濃情烈烈啤酒套餐，每人含4杯酒＋佐酒德式餐食

5、雙人份悠哉早餐

6、免費體驗沉浸式互動空間

7、客房內Home Bar名品手沖工具，世界沖煮大賽冠軍王策VWI by CHADWANG的鮮磨咖啡粉、台南老字號甲子園茶行冠軍製茶師蘇冠杰的高山茶與紅烏龍



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