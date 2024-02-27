不怕沒有生乳捲可以吃！人氣生乳捲「亞尼克」近期在各地陸續有門市閉店、結束營業消息，也一度擠上熱搜榜。但是螞蟻人不能一日吃不到甜點，窩客島本次整理出全台7間「人氣生乳捲推薦清單」，不管是到甜點店妹用、外帶，還是團購、宅配生乳捲通通都幫你準備好，甜點控的生乳捲不可以斷糧。







生乳捲推薦：TaSweet菓子屋

窩客 紫色微笑 說：

整櫃每日新鮮現做的水果蛋糕捲 口味隨季節更換，水果蛋糕捲以蛋糕體分為戚風蛋糕跟手指餅乾做的脆皮蛋糕捲，每個賣相都很棒，入新鮮水果入餡，令人垂涎欲滴啊...<全文介紹>



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#TaSweet菓子屋

地址：宜蘭縣羅東鎮四維路10號

電話：03-956-5906







生乳捲推薦：金帛手製

窩客 小凉 說：

蛋糕體的柔軟綿密在口中細細咀嚼，淡淡的芝麻香氣出沒，因為小凉是有稍微的解凍後再吃，在品嘗的當下覺得焙茶的香氣不因芝麻生乳餡多而降低，反而每一口的層次都很突兀...<全文介紹>



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#金帛手製

地址：台中市西區精誠五街14號

電話：04-2327-4780





生乳捲推薦：MUS烘焙坊工作室

窩客 阿華田 說：

MUS甜點主要販售肉桂捲、檸檬塔，以及各式口味的生乳捲、貝果，另外也有客製化6吋生日蛋糕...「MUS烘焙坊工作室」價格雖走親民路線，但食材選用完全不馬虎...<全文介紹>



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#MUS烘焙坊工作室

地址：新竹市東區食品路180巷2號

電話：0988725763







生乳捲推薦：Miles.Q

窩客 ✡水晶安蹄✡ 說：

使用小山園抹茶，抹茶內餡苦甜苦甜的，抹茶控絕對會愛，抹茶香氣香濃，蛋糕捲口感軟綿綿的，搭配抹茶餡非常棒，一旁還有鮮奶油搭配，口味不甜不膩，非常好吃...<全文介紹>



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#Miles.Q

地址：台北市信義區信義路五段8巷11號1樓

電話：02-2345-8818







生乳捲推薦：甘樂茶事

窩客 shouyadog 說：

這款主打選用了在地出產的碧螺春茶葉製作而成，再配上濃郁的茶霜醬，可以說是最完美的組合~鬆軟蛋糕體＋滑順奶霜＋Q彈茶凍，美味的金三角，缺一不可...<全文介紹>



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#甘樂茶事 甘樂食堂

地址：新北市三峽區清水街317號

電話：02-2673-1857







生乳捲推薦：巧匠の餐車

窩客 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 說：

老闆本身是木匠出身，用木匠般的精神製作出日式生乳捲，只用高成本的日本直送純生鮮奶油日本歐牧純生鮮奶油35% >，厚本用料製作，搭配海藻糖，製作出香而不甜膩、順口無負擔的美味生乳捲...<全文介紹>



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#巧匠の餐車

地址：高雄市鳳山區建國路三段405號 (雄信房仲旁)

電話：0927-005-013







生乳捲推薦：稻香緣手工蛋糕鹿港總店

窩客 饅頭弟 說：

說到稻香緣大家都知道他可是鹿港鼎鼎有名的店家，每次去鹿港必買的伴手禮就是稻香緣商品，每回購買都被家人稱讚說好吃...<全文介紹>



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#稻香緣手工蛋糕鹿港總店

地址：彰化縣鹿港鎮親民路123號‬

電話：04-7778345





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