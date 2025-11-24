真的有奶油香氣的史努比！PEANUTS奶油烘焙坊小物，7-11買麵包史努比 歐拉夫玩偶。

PEANUTS奶油烘焙坊系列周邊小物，在11/26起在7-11開賣。真的有「 奶油香味 」的烤麵包玩偶、餅乾袋抱枕、DIY場景年曆與廚師購物袋通通要入手。

史努比控要買！這次全新系列「PEANUTS 奶油烘焙坊」周邊小物，11/26下午3點起在7-11正式開賣，特別以療癒烘焙日常為主題，將史努比、歐拉夫化身為一系列超逼真可愛小物，可以看到角色們變成烤麵包玩偶、餅乾抱枕，不只色澤、材質超擬真，甚至還真的有「奶油香味」，雖然不能吃、但真的讓人想咬一口。



▲PEANUTS奶油烘焙坊系列，11/26於7-ELEVEN快閃購。



▲史努比化身烤麵包玩偶，從色澤到香味都超逼真療癒。





麵包不能吃 史努比玩偶飄奶油香氣

這次「PEANUTS 奶油烘焙坊」全新周邊中，最先掀起話題的就是「史努比麵包造型玩偶」，以剛出爐的金黃色烤麵包為靈感，麵包表層紋理都精準呈現，還有最大的亮點是玩偶會散發淡淡「奶油香氣」，神還原剛出爐的療癒麵包。另外還有「史努比吐司造型收納盒」，外型仿真生吐司，頂部點綴奶油、草莓、巧克力餅乾等小裝飾，療癒度與實用度都非常高。



▲史努比麵包造型玩偶飄奶油香氣，金黃色澤紋理精準。





餅乾袋抱枕與廚師玩偶 實用小物藏玄機

這次周邊還有史努比、歐拉夫造型的「餅乾袋造型抱枕」採用美式餅乾袋包裝設計，內附三款不同顏色與形狀的餅乾造型絨毛，捏起來軟軟QQ，除了當居家抱枕，也能拿出餅乾互動擺拍。史努比與歐拉夫也換上西點廚師服，推出「廚師裝玩偶掛飾＋餅乾購物袋」，餅乾使用暗扣設計，拆開後可展開變成實用的購物袋，既能當吊飾也能隨身備用環保袋，實用度滿分。



▲餅乾袋造型抱枕，內附三款仿真餅乾絨毛可互動擺拍。





DIY場景年曆與杯套 咖啡街景搬回家

這波聯名也推出多款充滿巧思的文創小物。「DIY 咖啡店場景年曆」4款造型，採用木製拼組方式，動手完成後可呈現史努比烤甜點、煎蛋等可愛日常畫面。每款都搭配不同月份的月曆小卡，可作為收納盒或筆筒，四款還能互相堆疊，組成一棟小小建築物。「史努比奶油色系飲料杯套」推出史努比、歐拉夫造型，以奶油咖啡色調為主，搭配長毛材質，手感柔軟且保暖，冬天握起飲料更舒服。



▲DIY咖啡店場景年曆，木製拼組可堆疊成迷你咖啡街景。



▲廚師裝玩偶掛飾＋餅乾購物袋，使用暗扣設計，拆開後可展開變成實用的購物袋。

PEANUTS 奶油烘焙坊開賣資訊

活動日期：2025/ 11/26下午3點起

購買方式：全台7-ELEVEN門市快閃購，會員消費不限金額即可購買(預購)。

品項及價格：

史努比麵包造型玩偶：359元

史努比吐司造型收納盒：359元

餅乾袋造型抱枕：499元

廚師裝玩偶掛飾＋餅乾購物袋：499元

DIY 咖啡店場景年曆：339元

史努比奶油色系飲料杯套：339元

史努比控、小物控必買新品話題

推薦閱讀：史努比甜甜圈！Krispy Kreme史努比甜甜圈 查理布朗尼，買甜甜圈送史努比小卡。

推薦閱讀：史努比快閃松菸！史努比雪夜聖誕派對登場，史努比75周邊周邊 甜點輕食送特典必衝。

推薦閱讀：史努比奶油可麗餅超萌！gelato pique cafe 日本限定，聯名造型甜點、周邊商品一次看。