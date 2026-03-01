2026頭牙拜土地公必備！全聯We Sweet花生麻糬熱銷百萬顆，日式大福與黑糖涼糕職人製程大公開。

農曆2月初2頭牙將至，花生麻糬因象徵黏財成為供品首選。全聯We Sweet麻糬系列去年業績突破3億元，銷售超過600萬盒 。資深編輯李維唐表示，全聯成功將傳統祭祀需求轉化為現代質感甜點，透過與全球最大麻糬製造商「家會香」合作，以客製化設備與嚴格食安把關，不僅穩坐通路甜點龍頭，更重新定義了常溫麻糬的精品化標準 。

農曆2月初2土地公頭牙即將到來，民間習俗中常以象徵「黏財、黏福」的花生麻糬作為祭祀供品。全聯福利中心自有甜點品牌We Sweet近年來成功搶攻節令商機，根據最新內部資料統計，麻糬類商品在近3年業績穩定增長，去年年度營業額更是一舉突破3億元。其中最具代表性的花生麻糬，以其「好事發生」的吉祥寓意，穩居銷售冠軍寶座，年銷量超過100萬顆。全聯We Sweet不僅透過口味創新，今年更全面進行品牌視覺升級，以質感新包裝亮麗登場，預計將在頭牙期間帶動相關業績成長1成以上 。

▲農曆2月初2土地公頭牙即將到來，民間習俗中常以象徵「黏財、黏福」的花生麻糬作為祭祀供品。 / 圖：AI生成、窩客島整理



職人等級製程揭秘，單日麻糬產量堆疊可達98座台北101

We Sweet麻糬系列高品質的背後，是由全球最大常溫麻糬製造商「家會香食品」操刀。這家外銷全球超過70國的隱形冠軍，年營收高達25億元，其核心生產力來自於高度自動化與客製化的設備。家會香投入高額資金成立專屬食品工務部門，針對每台造價超過200萬元的蒸煉機進行客製化改裝，讓整體產值提升50%。在不添加防腐劑的嚴格要求下，專業產線每日可蒸炊約300鍋糯米漿，產出約100噸麻糬粿皮。若將這些麻糬堆疊起來，其高度相當於98座台北101大樓，展現出驚人的生產硬實力 。

黃金皮餡比2比1，18刀手工現切法打造回購率王黑糖涼糕

除了強大的產能，We Sweet更注重產品的細緻口感。麻糬與大福系列採用多列型全自動包餡成型機，精準鎖定皮餡比例。以熱銷品項「老鷹紅豆日式大福」為例，研發團隊經過數十次盲測，找出2：1的黃金皮餡比，確保消費者每一口都能感受到Q彈外皮與飽滿紅豆餡的平衡口感。而長年霸榜、回購率極高的「黑糖涼糕」，則捨棄全自動生產，堅持保留傳統的「18刀手工現切工法」。透過專業人力手工切製，確保涼糕的厚薄一致，營造出近似日式蕨餅般的滑嫩感與層層堆疊的黑糖香氣 。

全台唯一食品X光機把關，We Sweet新包裝8大類別質感升級

在食品安全管理上，We Sweet與家會香食品建立了業界標竿，全系列麻糬皆不添加防腐劑。為了守住新鮮度，廠方導入客製化封口包裝線強化密合性，並率先引進全台唯一的食品X光檢測設備，能精準剔除極細小的異物風險，如0.6毫米的不鏽鋼或1.5毫米的玻璃。除了內在品質，We Sweet今年也正式啟動品牌視覺改版，依據瑞士捲、千層、麻糬等不同類別發展出8大專屬視覺風格。新包裝透過緞帶、奶油紋理與幾何圖騰，將甜點的口感視覺化。例如麻糬系列以圓潤圖騰象徵飽滿外型，提升甜點櫃的整體美學，讓選購過程成為一種質感生活體驗 。

跨界聯名與季節限定，多元甜點版圖締造3億元商機

自2016年創立以來，We Sweet秉持經濟實惠且高品質的策略，年度品項數超過200款，每月平均推出3至5款新品。品牌積極與名店及知名IP合作，如beard papa’s、辻利抹茶、蔡依林YOUR MAJESTY、法朋等，持續創造話題。針對春季祭出的「春茶賞抹茶紅豆大福」，則巧妙結合茶香與經典麻糬，展現「節令、季節、長銷」三位一體的商品佈局。從日常的療癒時刻到頭牙的祈福需求，We Sweet已成功在消費者心中建立起不可或缺的甜點品牌形象 。

▲全聯推出季節限定「抹茶紅豆大福」等春茶賞系列商品 。圖／全聯福利中心提供；窩客島整理

We Sweet春茶賞

活動時間：2026年3月13日至4月9日

活動內容：推出季節限定「抹茶紅豆大福」等春茶賞系列商品 。

活動價格：