來新竹不只逛巨城！關西一日遊6大景點，森林步道、仙草甜品別錯過。

新竹不只巨城好逛！關西之旅從森林步道、仙草甜品到客家料理，療癒行程一日輕鬆玩透。

造訪新竹，若只停留在巨城商圈與市區景點，其實會錯過不少有趣的風景。位於新竹縣的關西小鎮，便藏著與城市截然不同的面貌，從森林步道、日式老屋與在地仙草甜品，這條療癒路線不只愜意舒心，更能看見新竹的獨特魅力。



▲關西擁有多元迷人的旅行面貌，綠意盎然的森林步道與百年歷史的古橋地標，一次滿足各式旅遊體驗。（部落客：泰瑞吃飽飽、珍妮佛的花草呢喃）

▲從日式老宅咖啡的精緻甜點，到代表性的仙草飲品與甜品，關西美食絕對能滿足吃貨們的胃。（部落客：妃靜、Ruby說美食享受旅行）

走進馬武督探索森林，漫步森林步道

一日行程，可先自新竹關西近郊的「馬武督探索森林」展開。作為新竹代表性的森林景點之一，園區擁有豐富林相與完善的步道規劃，除了能欣賞樹齡數十年的柳杉林、楊梅老樹外，多道壯闊瀑布亦是人氣景點，由於早晨時段遊客較少，更能感受森林的靜謐氛圍。





馬武督探索森林

地址：新竹縣關西鎮12鄰138-3號

更多介紹可見「泰瑞吃飽飽」文章：新竹關西｜馬武督探索森林｜老樹．瀑布．漫步綠光森林



▲「馬武督探索森林」以筆直杉木林著稱，蜿蜒木棧道與小橋、溪谷景觀交織出靜謐的森林氛圍。（部落客：泰瑞吃飽飽）

品嚐ㄤ咕麵，收藏古早味小吃

返回市區，午餐推薦安排在地知名的「ㄤ咕麵」。該店榮獲2025米其林必比登推薦，傳承三代的老滋味，以乾麵、丸子湯聞名，麵條拌入油蔥與醬汁後香氣濃郁，口味樸實卻涮嘴，搭配清爽的湯品相當滿足，為後續行程補充滿滿體力。





ㄤ咕麵

地址：新竹縣關西鎮光復路35號

電話：03-5875541

更多介紹可見「雞蛋糕生活美學專題報告」文章：【新竹食記】關西ㄤ咕麵 - 傳承三代一甲子的古早風味，關西必吃美食



▲「ㄤ咕麵」以特製油蔥醬汁為靈魂，拌開瞬間香氣四溢，鹹香濃郁卻不膩口，一口接一口根本停不下來。（部落客：雞蛋糕生活美學專題報告）

走訪關西仙草巷，大嗑仙草甜品

享用午餐之際，當然也不能放過甜點，此時前往「關西仙草巷」再適合不過。隱身巷弄的仙草巷，置身大樓五樓，除各式仙草料理、甜點與飲品外，亦可以購買仙草伴手禮帶回家享用，來上一碗口感滑嫩、風味清爽的仙草凍，無論搭配配料或單品享用，都能品嘗到簡單純粹的美味。





關西仙草巷

地址：新竹縣關西鎮中興路14號5樓

電話：03-5874090

更多介紹可見「妃靜」文章：新竹關西美食-關西仙草巷，主打仙草料理、甜品、飲品仙草專賣店，食尚玩家推薦的關西美食小吃



▲「關西仙草巷」主打多樣仙草甜品與飲品，從滑嫩仙草凍到清爽仙草飲都讓人印象深刻，是來到關西不容錯過的美味。（部落客：妃靜）

漫步東安古橋，巡禮百年地標

沿著仙草巷繼續前行，便可抵達「東安古橋」，作為午後短暫停留的打卡點。東安古橋建於日治時期，建材皆取自當地著名的方解石，外觀為罕見的五拱橋，典雅的色澤紋理使其成為古色古香的歷史地標，也因電影《我的少女時代》的取景，讓不少影迷特地到此巡禮拍照。





東安古橋

地址：新竹縣關西鎮中山東路

更多介紹可見「珍妮佛的花草呢喃」文章：【新竹-關西鎮】牛欄河親水公園東安古橋賞花旗木

▲「東安古橋」為關西代表性的百年石橋，不僅展現傳統工法的古典美學，更曾作為電影取景地，吸引影迷到此巡禮。（部落客：珍妮佛的花草呢喃）

走進婆娑咖啡，打卡日式老宅

盡興拍照後，不妨前往鄰近的「婆娑咖啡」稍作停留。原為日治時期警察局長宿舍的婆娑咖啡，入內需特別脫鞋，室內座位雖分為榻榻米與沙發區，但皆能欣賞窗外綠意，邊享用迷人的咖啡飲品與甜點，靜謐的日式氛圍絕對值得收藏。





Posuo coffee studio 所長宿舍

地址：新竹縣關西鎮大同路23號

電話：0910-693-603

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▲「婆娑咖啡」以日式老宅改建，保留榻榻米地板與木造空間，可以感受到靜謐溫潤的日式氛圍。（部落客：Ruby說美食享受旅行）

▲除景觀之外，「婆娑咖啡」的甜點同樣是亮點之一，精緻擺盤與細膩口感都展現出優雅質感。（部落客：Ruby說美食享受旅行）

預約福站客家小吃，享用客家料理

臨近傍晚，可於「福站客家小吃」享用晚餐，為關西之旅畫下句點。店內提供多樣經典客家料理，保留傳統古早味的同時又不忘創新，清蒸魚片、關西仙草雞清爽不膩，食材新鮮而且份量充足，多樣化的餐點即便全家出遊，也能一次滿足長輩、孩子們的口味。





福站客家小吃

地址：新竹縣關西鎮中豐新路50號

電話：03-5877347

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▲「福站客家小吃」以道地客家料理聞名，無論是客家小炒、油雞或時蔬料理，樸實的家常風味一試便難忘。（部落客：四月熊）

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