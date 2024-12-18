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【新竹關西咖啡廳】 婆娑 Posuo Coffee Studio ，所長宿舍改建，日式風格塌塌米的木造屋-關西老街｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

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2024-12-18 15:54:00 文字：Ruby說美食享受旅行
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Ruby說美食享受旅行

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位在新竹關西經歷百年風華的日式老宅之中，古色古香的木造建築，

是從所長宿舍改建而來，讓人彷彿穿越回過去，感受一份懷舊與寧靜。

【新竹關西咖啡廳】 婆娑 Posuo Coffee Stud

因內部的塌塌米座位設計。為保護木質地板並保持日式風格的傳統，

需穿上襪子才能入內，如忘了帶襪子，

也不用擔心，店內提供了販賣襪子的服務。

【新竹關西咖啡廳】 婆娑 Posuo Coffee Stud

咖啡廳保留了古色古香的裝潢，日式風格的獨特韻味。

【新竹關西咖啡廳】 婆娑 Posuo Coffee Stud

【新竹關西咖啡廳】 婆娑 Posuo Coffee Stud

【新竹關西咖啡廳】 婆娑 Posuo Coffee Stud

讓人彷彿像是在日本喝咖啡的氛圍。

【新竹關西咖啡廳】 婆娑 Posuo Coffee Stud

店內還有多款特色手沖咖啡，適合喜歡探索新口味的咖啡愛好者。

【新竹關西咖啡廳】 婆娑 Posuo Coffee Stud

也提供每日限量的甜點來搭配咖啡。

【新竹關西咖啡廳】 婆娑 Posuo Coffee Stud

8oz的熱拿鐵 $170
咖啡香氣濃郁帶點柔滑的奶香，冷冷的天氣來一杯很溫暖。

【新竹關西咖啡廳】 婆娑 Posuo Coffee Stud
Pacamara（烏梅、焦糖香、奶油）  $150  、

丸久小山園抹茶 $170

【新竹關西咖啡廳】 婆娑 Posuo Coffee Stud
              
COS V&G ”Posuo” $160

【新竹關西咖啡廳】 婆娑 Posuo Coffee Stud

光是咖啡還不足以完美地度過這段悠閒的時光，

甜點同樣是這家咖啡廳的亮點之一。

【新竹關西咖啡廳】 婆娑 Posuo Coffee Stud

焦糖香草布丁 $120
香滑的布丁搭配焦糖的香甜，焦糖味道搭配的剛好。

巧克力生乳捲(含酒)  $130 
濃郁的巧克力風味和淡淡的酒香，外層的生乳捲口感綿密。

【新竹關西咖啡廳】 婆娑 Posuo Coffee Stud

達克瓦茲開心果 $100
香脆的外皮與內餡的細緻口感，

開心果的內餡甜而不膩，完美的平衡感。

【新竹關西咖啡廳】 婆娑 Posuo Coffee Stud

整體而言，改建自百年日式老宅的咖啡廳，咖啡和甜點都展現了不錯的水準。

雖價格與台北相仿，偏中高價位，沒有精緻華麗的裝潢，

則以樸素的日式風格為主，這樣的氛圍反而更增添了

一種悠閒的享受感。在Posuo喝咖啡也是一種享受。

 

👉Posuo coffee studio 婆娑咖啡
🍽 FB官方粉絲團請點此  / IG官方粉絲團請點此
🏠新竹縣關西鎮大同路23號
⏰AM11:00~PM17:00

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

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place新竹縣關西鎮大同路23號
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美味度
3.75
服務品質
3.75
裝潢氣氛
4.75
CP值
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