位在新竹關西經歷百年風華的日式老宅之中，古色古香的木造建築，

是從所長宿舍改建而來，讓人彷彿穿越回過去，感受一份懷舊與寧靜。

因內部的塌塌米座位設計。為保護木質地板並保持日式風格的傳統，

需穿上襪子才能入內，如忘了帶襪子，

也不用擔心，店內提供了販賣襪子的服務。

咖啡廳保留了古色古香的裝潢，日式風格的獨特韻味。

讓人彷彿像是在日本喝咖啡的氛圍。

店內還有多款特色手沖咖啡，適合喜歡探索新口味的咖啡愛好者。

也提供每日限量的甜點來搭配咖啡。

8oz的熱拿鐵 $170

咖啡香氣濃郁帶點柔滑的奶香，冷冷的天氣來一杯很溫暖。



Pacamara（烏梅、焦糖香、奶油） $150 、

丸久小山園抹茶 $170





COS V&G ”Posuo” $160

光是咖啡還不足以完美地度過這段悠閒的時光，

甜點同樣是這家咖啡廳的亮點之一。

焦糖香草布丁 $120

香滑的布丁搭配焦糖的香甜，焦糖味道搭配的剛好。

巧克力生乳捲(含酒) $130

濃郁的巧克力風味和淡淡的酒香，外層的生乳捲口感綿密。

達克瓦茲開心果 $100

香脆的外皮與內餡的細緻口感，

開心果的內餡甜而不膩，完美的平衡感。

整體而言，改建自百年日式老宅的咖啡廳，咖啡和甜點都展現了不錯的水準。

雖價格與台北相仿，偏中高價位，沒有精緻華麗的裝潢，

則以樸素的日式風格為主，這樣的氛圍反而更增添了

一種悠閒的享受感。在Posuo喝咖啡也是一種享受。

👉Posuo coffee studio 婆娑咖啡

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🏠新竹縣關西鎮大同路23號

⏰AM11:00~PM17:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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