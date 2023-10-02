【新竹食記】關西ㄤ咕麵 - 傳承三代一甲子的古早風味，關西必吃美食

說到關西美食一定會提到仙草巷的仙草，第二樣就是這間ㄤ咕麵了吧！這間ㄤ咕麵算是我從小吃到大的在地小吃，從改建前的小店一直吃到我來新竹工作，每次用餐總是為了排隊等上好一陣子，他們的古早味ㄤ咕麵是招牌，店內的芋角也是人氣必點，下次有到關西旅遊一定要吃看看這家在地人氣麵店。

開車前往可停對面的第一停車場，步行到對面而已非常方便。

▲ㄤ咕面位在這間轉角店面，外觀使用灰色清水模，招牌字體很有設計感，大門上方有號碼牌，客滿時需領號碼牌候位。

▲位候的空間雖然不大，但我很喜歡這裡的紅磚與長凳的擺設，有一種穿越時光的意象。

▲餐廳有一樓和二樓用餐空間，一樓內用空間主要集中在圓弧形的窗邊，店內用餐空間寬敞坐起來沒有壅擠的感覺。

▲醬料區有提供多種醬料與小碟子。

▲小菜區的紅麴炸肉也是老闆推薦必點，但因為是炸的小朋友感冒這次就沒點了。

▲ㄤ咕麵菜單：拿到菜單才發現每張桌子都是台灣的地名，非常有趣。

▲1號滷味餐 68元：1號滷味有滷蛋、海帶和豆干三樣，滷味滷得還算夠味。

▲ㄤ咕麵 58元：麵體是使用寬板麵條，口感Q彈，配上店家特製的油蔥酥拌醬和爽口的豆芽菜和韭菜，光在拌麵食就能聞到誘人的醬汁香氣，讓人一吃就停不下來了。

▲滷肉飯 48元：他們的魯肉飯使用的是全瘦肉滷肉，配上一塊滷豆干，滷肉和醬汁非常入味不會死鹹，白飯粒粒分明有Q度，醬汁和滷肉、白飯三者的比例拿捏得剛剛好，老實說贏過許多新竹知名的滷肉飯店了！

▲芋角餛飩湯 65元：湯內約有4個餛飩和2個芋角，湯頭是清湯幾乎沒什麼味道，主要是吃他們的招牌芋角。

▲芋角內除了有綿密的芋頭纖維還有香菇丁，咬一口濃郁的芋頭香氣馬上在嘴中散開，真的很香。

▲餛飩是厚皮的，內餡的絞肉醃製得蠻香的。

雞蛋糕短評：這間是我從小吃到大的老店，後來店內整修過變得更漂亮，對面有公立停車場好停車，店內的ㄤ咕麵、芋頭丸和紅鞠炸肉都是必點招牌，滷肉飯也不錯吃，但餐點整體份量都偏少。



用餐環境★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★



ㄤ咕麵美食資訊：

地址：新竹縣關西鎮光復路35號

電話：035875541

官網：http://www.anggu.com.tw/

營業時間：11:00~19:00 (周二公休)

停車場：無(對面有停車場)

服務費：無

廁所：有

刷卡：無

外送：無



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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