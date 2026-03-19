板橋車站10大美食新開店！Global Mall板橋車站新開店清單，和牛鐵板燒 生甜甜圈 馬卡龍一次吃。

Global Mall板橋車站美食新開店與美好購物節同步登場，集結餐廳甜點與togo外帶選擇，搭配最高20%回饋優惠，打造板橋車站美食與購物新熱點。

▲Global Mall板橋車站上半年進駐10間美食新開店，打造板橋人最新美食清單。



▲Global Mall結合美好購物節優惠，讓板橋車站吃喝購物一次完成更方便。

板橋車站餐廳新開店聚餐選擇更多

▲Global Mall引進季樂和牛鐵板燒與牛喜壽喜燒，提升板橋車站聚餐選擇。

甜點與togo專區滿足外帶需求

▲Global Mall於B1打造togo美食區，引進Potato Corner與HABIBI方便外帶。

美好購物節回饋最高20％帶動買氣

▲Global Mall推出SNOOPY點+金活動，餐具系列讓粉絲在家用餐更有儀式感。



▲Global Mall集結HABIBI馬卡龍、B.Lattice釜山甜等甜點品牌，滿足甜點與伴手禮需求。

Global Mall板橋車站餐廳新開店清單

板橋人最新板橋美食清單！Global Mall板橋車站上半年進駐10間美食新開店，從餐廳到甜點與外帶專區全面擴編，其中包含新北獨家品牌與話題名店，不管事通勤族、周邊上班族都有口袋名單。同時還能搭配3/26登場的美好購物節優惠，吃喝與購物一次安排，讓板橋人要吃、也要買。Global Mall板橋車站這波餐廳新開店主打聚餐與特色料理，包含豊漁集團旗下「季樂和牛鐵板燒」與「牛喜 壽喜燒．水炊鍋」進駐2樓戶外區，帶來和牛鐵板燒與壽喜燒等多元餐飲選擇，同時也引進500碗推薦的「吳姳麵館」，讓粉絲在車站就能安排正餐或聚會。除了餐廳之外，Global Mall板橋車站也強化甜點與togo美食區，B1打造外帶專區，引進薯條天花板「Potato Corner」、法式馬卡龍「HABIBI」，以及手搖杯新歡「茶萃Cha Trade」等，同時還有甜點控必買「傳遞幸福法式甜點、雪系町生甜甜圈、B.Lattice釜山甜」以及古娃娃品牌「WA!COOKIES」等話題品牌，甜鹹點心都能快速入手。這次Global Mall各分店同步在3/26至4/15推出「美好購物節」，全台8店祭出滿額最高20%回饋，板橋車站店單筆滿2,000元送200元電子商品禮券。同時，在環球Online規劃「春季購物大賞」，會員還能獨享「SNOOPY點+金」優惠，透過點數加價購或點數免費兌換，即可將SNOOPY繽紛生活餐具系列帶回家，包含超可愛6吋陶瓷碗、手持泡麵碗、8.5吋雙耳湯碗，讓粉絲在家吃飯也可可愛愛。季樂和牛鐵板燒牛喜 壽喜燒．水炊鍋吳姳麵館Potato CornerHABIBI茶萃Cha Trade傳遞幸福法式甜點雪系町生甜甜圈B.Lattice釜山甜WA!COOKIES