釜山女帝睦那京代言虎留香！3/25南港LaLaport一日店長限時登場、熱銷30萬碗虎留香酸菜魚粉必吃。

台灣即食麵市場競爭激烈，近期虎留香憑藉酸辣系風味異軍突起。資深編輯李維唐表示，品牌透過韓國啦啦隊女神睦那京的精準代言，成功將運動娛樂與庶民美食結合，不僅在超商通路創下熱銷30萬碗的紀錄，更透過實體店長活動強化了品牌與年輕族群的深度情感連結 。

在台灣運動賽事與社群媒體擁有極高人氣的韓國啦啦隊女神睦那京（목나경），近日正式宣布跨足台灣食品界。目前身兼韓國職棒樂天巨人與PLG洋基工程啦啦隊隊長的她，憑藉亮眼外型與精湛舞技被粉絲尊稱為「釜山女帝」。此次她受邀擔任台灣即食品牌「虎留香」的首位代言人，並以「開胃隊長」的活力形象，帶領讀者一同探索台灣即食麵市場的新魅力。事實上，早在去年跨年晚會的後台，睦那京就被拍到正在享用虎留香的產品，這段機緣也促成了此次的深度合作。

▲虎留香推出「睦那京限定小卡」與多款粉絲收藏周邊，搭配官網「女帝來襲」活動限定登場。圖／虎留香提供；窩客島整理



泡麵新霸主社群爆紅，酸菜魚粉與螺螄粉寫下熱銷紀錄

被媒體與網友封為「泡麵新霸主」的虎留香，隸屬於年營收突破10億元的牧羊人集團。該品牌核心理念為「正宗滋味、平民價位」，成功在競爭激烈的即食市場中脫穎而出。品牌旗下的酸辣粉與酸菜魚粉系列在超商通路已累積熱銷突破30萬碗，甚至一度在便利商店造成貨架空空的現象。藝人張琳也在節目「小姐不熙娣」中大力推薦，強調其慢熬湯頭與Q彈米線，只需幾分鐘沖泡就能擁有如現煮般的濃郁風味，成為許多年輕族群深夜工作的私藏美食。

女帝來襲活動限時啟動，限定小卡與聯名周邊引發收藏熱

為了慶祝首位代言人登場，虎留香自3月18日起至3月25日於官方網站推出「女帝來襲」期間限定活動。活動期間推出了「睦那京聯名開胃組合」，祭出最低7折起的超殺優惠。針對廣大的粉絲族群，品牌更準備了豐富的收藏周邊。只要在官網消費滿NT399元即可獲得睦那京限定小卡，購買聯名組合更可直接入手「女帝套卡收藏組」。此外，參與官網抽獎還有機會獲得睦那京親筆簽名的拍立得，讓「女帝降臨」的驚喜不僅止於螢幕，更落實於歌迷的日常生活收藏中。

3月25日南港LaLaport實體互動，一日店長寵粉無極限

除了線上的購物狂歡，虎留香更規畫了實體線下活動。睦那京將於3月25日親自現身「南港LaLaport 7-ELEVEN三井門市」擔任一日店長。這場活動不僅提供限量的應援小物如應援扇，更為到場支持的粉絲準備了專屬福利。凡購買現場限定組合的消費者，就有機會獲得與睦那京本尊合照拍立得的珍貴機會，現場還會抽出幸運兒贈送親筆簽名。這場從線上延伸至線下的全方位代言活動，無疑為台灣的即食麵市場注入了全新的娛樂與感官體驗。

▲韓國職棒樂天巨人、PLG洋基工程啦啦隊隊長睦那京宣布代言台灣即食品牌虎留香，成為品牌首位代言人。圖／虎留香提供；窩客島整理





睦那京代言虎留香「女帝來襲」期間限定活動

活動時間：2026年3月18日至2026年3月25日

活動內容：

官網限定優惠：推出「睦那京聯名開胃組合」，活動期間最低享有7折優惠 。

滿額贈品：於官網消費滿NT399元，即贈送「睦那京限定小卡」 。

聯名加碼：購買聯名組合即贈送「女帝套卡收藏組」 。

互動抽獎：參與品牌社群活動，有機會抽中睦那京親筆簽名拍立得及限量周邊 。

睦那京南港LaLaport一日店長寵粉活動

活動時間：2026年3月25日

店家資訊：地點：7-ELEVEN三井門市（南港LaLaport）

現場福利：現場準備粉絲應援扇等限量小物。購買活動限定組合可抽睦那京拍立得合照及親筆簽名 。