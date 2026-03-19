巨大貓咪侵襲屏東！愛貓一生貓咪觀光工廠4/1開幕、5大亮點，貓咪文創要買。

屏東新地標大白貓登場，愛貓一生觀光工廠主打人類食安級貓糧與文創美食，是貓奴必衝的屏東打卡景點。編輯 鄭雅之表示：貓奴真的會想衝去打卡！

貓奴真的等不及想逛！只要是貓奴最近一定會一直被巨型貓咪光觀工廠洗版，坐落在屏東農業園區中的巨大白貓建築，是「愛貓一生觀光工廠」不只是生產基地，更是一座充滿童趣的貓咪樂園。園區外觀設計充滿巧思，預計 4月1日正式開幕後，將成為社群媒體上熱門的打卡景點。無論是想趁周末帶小孩出門放電，還是想幫家中的主子尋找更健康的食物，這裡都能滿足你對美好生活的想像。

▲近距離感受愛貓一生觀光工廠的建築細節，簡約且具現代感的貓咪幾何線條，完美定義屏東美學新地標。 ▲愛貓一生觀光工廠超吸睛的白色貓咪門面，斥資3億打造的特色建築，吸引無數遊客前來朝聖。





貓奴企業家的愛與堅持讓主子吃更好

這間工廠的靈魂人物是前泰山董事長詹岳霖，他將過去經營人類食品的嚴格經驗，完整移植到寵物食安上，並和隆順漁業共同合作打造專屬貓奴的新地標。工廠採用隆順漁業供應的超低溫鮪魚，搭配在地新鮮肉品，堅持不加化學誘食劑與濃縮粉。透過高壓鍋爐熬煮出的天然鮮味，連最挑嘴的貓咪也難以抗拒。這種人能吃、貓也能吃的最高規格，讓貓奴在餵食時感到更加安心，徹底告別對於加工食安的擔心。

▲可愛的插畫設計結合人類等級食安標準，讓主子吃得安心。





透明生產線與低溫發酵的職人靈魂

工廠內部最吸睛的莫過於那一條長 12 公尺的透明觀光走道。站在 5 米寬的走廊上俯瞰，超透明的貓糧製作過讓貓奴看得放心、買的安心。為了照顧主子細緻的腸胃，工廠特別研發低溫發酵技術，將大分子轉化成好吸收的小分子營養。這種對於細節的極致要求，展現了職人對生命的尊重。現場不只有冷冰冰的機器，更多的是對貓咪健康的呵護，讓人逛完一圈後會對寵物食品大改觀。

▲愛貓一生限量聯名禮盒，包含精緻的貓肥家潤瓷器，是貓奴來到觀光工廠絕對不能錯過的文創選物。





貓咪文創與頂級鮪魚丼飯一次滿足

▲巨大的貓咪造型建築座落於屏東農科園區，是南台灣最新的打卡景點。 ▲以獨特視角捕捉愛貓一生觀光工廠的一角，充滿童趣的貓耳造型窗戶，成為社群熱搜的屏東拍照好去處。 二樓規劃了近 80 坪的文創展區，集結各式台灣貓咪主題選物，像是貓肥家潤系列瓷器，讓人忍不住想全套收藏。逛完展覽後，還能到一樓的順億鮪魚專賣店大啖美味。這裡主打共食文化，貓奴吃的是頂級鮪魚生魚片，主子吃的也是同等級鮮魚製成的乾糧。這種與愛貓共享高品質生活的理念，讓這趟小旅行充滿溫馨感。

愛貓一生貓咪觀光工廠 店家資訊

開幕日期：2026年4月1日

地點：屏東農業生物科技園區





愛貓一生觀光工廠 5大必看亮點

巨萌白貓地標：

斥資近 3 億元打造，整座建築就是一隻巨大的「白貓」造型，不論從哪個角度拍都超級吸睛，絕對是 2026 年最殺手機記憶體的社群打卡聖地。





首創「人貓共食」鮪魚：

館內有「順億鮪魚專賣店」旗艦店，主打貓奴桌上的生魚片與主子碗裡的貓糧，使用的是同等級的「隆順漁業」超低溫鮪魚，實現真正的餐桌共融。





透明工藝震撼視野：

二樓設有寬 5 公尺、長 12 公尺的巨型透明觀光走廊。你可以像看展覽一樣，由上往下俯瞰一樓全自動化的貓糧生產線，親眼見證「不加一滴水、不放化學誘食劑」的純粹製程。





全台最強貓咪文創展區：

二樓 80 坪的「土地喵文創平台」集結了台灣頂尖貓咪品牌。最推薦收藏書法家「何景窗」與「樂陶陶」聯名的「貓肥家潤」限量瓷器，這種質感的選物只有這裡才買得到。





職人級食安技術：

由泰山前董事長詹岳霖帶領，將人類食安 ISO22000 標竿植入寵物界。特別是針對貓咪腸胃研發的「低溫發酵技術」，將大分子轉化為好吸收的小分子營養，是挑嘴貓家長的救星。





新景點要打卡！

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