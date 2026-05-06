全聯杜拜巧克力甜點！千層蛋糕 泡芙都有，再推獵奇菜瓜布布蕾。

全聯甜點女人節開跑！首推杜拜巧克力「開心果可可千層」，更有超吸睛「菜瓜布布蕾」。編輯 鄭雅之表示：杜拜巧克力甜點真的是不膩誒！

全聯就有杜拜巧克力甜點！最近在社群平台上引發高度討論的杜拜巧克力，現在到全聯就能輕鬆買到。為了迎接甜點女人節，全聯甜點We Sweet從5月8日到6月4日特別推出寵愛自己系列新品。這次主打濃郁的開心果風味，將昂貴的異國精品甜點內化成平易近人的日常美味，讓大家在自家巷口的全聯就能品嚐到高品質的杜拜巧克力甜點。除了甜點系列，這次還有與米其林主廚指定的鮮乳坊攜手推出的聯名吐司，讓妳從早起的第一口早餐到下午茶時光，都能感受到滿滿的儀式感。

▲全聯We Sweet推出話題度滿分的杜拜巧克力風味開心果可可千層，層次分明且充滿濃郁開心果醬香氣。 ▲全聯甜點女人節新品大集合，包含杜拜巧克力系列、繽紛馬卡龍與話題性十足的菜瓜布布蕾。





全聯甜點大推開心果

這次甜點控絕對要鎖定的目標，就是這款引發搶購熱潮的「開心果可可千層」，層層堆疊出細緻的口感，內餡散發出濃郁的開心果香氣，2入裝的組合只要189元，被許多網友大讚是高CP值的奢華享受。另外還有「開心果迷你脆泡芙」，酥脆的外皮裹著滑順綿密的開心果卡士達，再加上特製的脆絲點綴，鹹甜適中的豐富層次感讓人一吃就停不下來。若偏好日式風格，外皮柔軟的「開心果可可銅鑼燒」，更是在繁忙的生活中找到一絲大人系的甜蜜慰藉。

▲開心果可可銅鑼燒與開心果迷你脆泡芙聯手登場，特製開心果醬結合脆絲打造大人系甜點層次。





超獵奇菜瓜布布蕾

除了貴氣滿滿的杜拜巧克力風格甜點，這次全聯還端出了吸睛度十足的「菜瓜布布蕾」。這款新品成功把廚房裡的家務用具變成了療癒甜點，反差萌的造型在社群上非常有話題性，絕對是好友聚會時的拍照亮點。如果想要享受法式名伶的優雅感，「繽紛馬卡龍」一次提供5種色彩，讓妳彷彿瞬間移動到法國沙龍。當然，經典的「蜂蜜蛋糕」與濃郁的「72%特級巧克力蛋糕捲」也沒缺席，多樣化的選擇讓每一位女孩都能在甜點女人節期間，找到最適合自己的那一份專屬寵愛。

▲全聯趣味新品菜瓜布布蕾造型吸睛，反差萌外型成為最有話題的療癒下午茶選擇。





鮮乳坊莊園級生吐司美味升級

早晨的幸福感就由READ BREAD來守護，這次攜手獲得米其林首選乳製品肯定的鮮乳坊，打造出「皇后生吐司」。這款吐司使用頂級單一乳源搭配安佳奶油，質地就像雲朵般濕潤柔軟，入口後散發出純粹的乳香。此外，經典的「小農鮮奶吐司」也全面進化，透過兩段式工法讓口感更加柔軟好入口。阪急麵包則同步推出夏日水果季，像是「百香果生甜甜圈」與「百香果可頌」，酸甜清爽的果香氣息完美平衡了炎熱的氣息，讓消費者不用等到盛夏，就能提前感受到水果帶來的清爽與甜蜜。

▲READ BREAD攜手鮮乳坊豐樂牧場推出皇后生吐司，莊園級鮮乳入麵包打造柔軟細緻口感。 ▲鮮乳坊聯名皇后生吐司採用頂級單一乳源，不用走進高級餐廳也能享受米其林級乳香。





母親節康乃馨與甜點限定優惠

在忙著寵愛自己的同時，也別忘了即將到來的母親節。全聯於5月4日至5月13日期間，在全台多間門市推出康乃馨快閃活動，讓妳在採買之餘能帶上一束鮮花送給媽媽。除了經典康乃馨，現場還有優雅的「洋桔梗」與色澤亮眼的「紅百合」可以挑選。搭配上現在正熱門的杜拜巧克力風味甜點，就是最完美的節慶組合。現在指定品項還有任選2件折10元的優惠，趕快趁著活動期間，把這些高話題度的美食與花卉帶回家，跟最愛的家人一起分享這份甜蜜的心意。

▲全聯母親節康乃馨快閃活動浪漫登場，採買甜點後順手帶上一束鮮花把感謝說出口。









全聯甜點女人節

杜拜巧克力風味系列

開心果可可千層（2入）：189元

開心果可可銅鑼燒（2入）：99元

開心果迷你脆泡芙（5入）：99元

優惠資訊：指定品項任選2件現折10元





創意與經典甜點系列

菜瓜布布蕾：149元

繽紛馬卡龍（5入）：99元

72%特級巧克力蛋糕捲：79元

蜂蜜蛋糕：65元





READ BREAD x 鮮乳坊聯名系列

皇后生吐司：59元

小農鮮奶吐司：65元

布里歐吐司：45元

鮮奶豆漿蛋吐司：45元

優惠資訊：聯名吐司任選2件現折5元





阪急麵包夏日水果季

百香果生甜甜圈：特價35元（5/8至5/21）

百香果可頌：特價35元（5/8至5/21）

蘭姆葡萄餐包：39元





全聯母親節快閃花卉

杜拜巧克力甜點最新推薦！

活動時間：5/4至5/13品項：康乃馨（2支/把）：129元紅百合（2支/把）：250元洋桔梗（5支/把）：180元多花菊（3支/把）：109元

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