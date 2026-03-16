屏東竹田新地標！竹田頓物驛日式車站、倉庫改建，旅館、市集、書店都有。

走入國際慢城屏東竹田，老倉庫化身「竹田頓物驛」，融合客家味與日式美學，在鐵道與綠意間開啟食宿慢旅新生活。編輯 鄭雅之表示：是時候該來趟國境之南文青小旅行了！

屏東竹田即將迎來超Chill的旅遊新地標，竹田頓物驛確定在3月21日正式開幕，這座由台鐵老倉庫華麗轉身而成的空間，完美融合客家文化與日式生活美學。屏東縣政府這次把舊倉庫重新活化，打造出可以吃美食、住文青旅宿、看藝文展覽的多元空間，讓大家來到這座國際認證的慢城，能徹底放慢腳步感受生活，是一場結合視覺與味蕾的療癒旅行。



▲充滿懷舊感的「竹田車站」傳統木造站體，是屏東必訪的鐵道文化重要地標。

▲竹田頓物驛將老倉庫改造為風格旅宿，長廊式設計與採光讓空間更顯輕盈舒活。





舊倉庫變身竹田大客廳

一號倉庫的1樓現在變成像家一樣溫馨的竹田大客廳，寬敞的空間未來會舉辦各種講座與藝文展演，非常適合文青族群來這裡尋寶。這裡還特別引進在地知名的伴手禮品牌與充滿質感的獨立書坊，讓遊客一踏進去就能深度了解六堆的文化底蘊。無論是想挑選一份具有屏東特色的禮物，還是想躲進書香世界發呆，這個充滿木造溫度的公共空間都能滿足你對慢活的各種想像。



▲由台鐵舊倉庫重新活化轉型的現代風建築，結合了大片草皮與舒適的自然採光。





必吃客家風味日式套餐

走上一號倉庫2樓，這裡藏著擁有60席座位的風格餐廳，專業主廚將屏東在地食材與客家料理結合，端出精緻的客家風味日式套餐。無論是香氣四溢的客家九品封肉，還是酸爽開胃的檸檬椒鹽鯖魚，每口都能吃到食材的鮮甜。最推薦嘗試特製的竹田鐵道弁當，坐在窗邊一邊聽著火車進站的隆隆聲響，一邊品嚐道地的六堆滋味，這種充滿儀式感的慢食體驗絕對是味覺的一大享受。



▲「竹田頓物驛」一號倉庫內部的挑高空間，亮眼紅色旋轉樓梯成為室內熱門美拍點。





睡在鐵道旁的日式別墅

二號倉庫則規劃了讓旅人徹底放鬆的住宿區，針對青年與單車族提供40床簡約乾淨的膠囊旅館，採用榻榻米設計並附設專屬洗漱空間，價格親民且舒適。若想體驗更高級的氛圍，千萬不能錯過由木造建築改造的日式榻榻米獨棟別墅，裡面設有獨立庭院，讓你在綠意與鐵道風景交織的環境中甦醒。這種沉浸式的住宿設計，讓旅客能延長在竹田停留的時間，享受夜晚與清晨獨有的寧靜感。



▲獨棟式「日式榻榻米別墅」配置專屬庭院，是遠離都市喧囂的沉浸式住宿好選擇。





逛市集體驗慢活三慢

除了室內的驚喜，倉庫區面向車站的出口處，每到假日還會規劃充滿生活感的文創市集。這裡聚集了在地小農的鮮甜產物、職人親手製作的選品，還有超療癒的手作DIY體驗，搭配現場的小型表演活動，營造出慢逛、慢食、慢體驗的氛圍。竹田頓物驛不僅僅是一個轉乘車站，更是一個充滿活力的旅遊目的地。3月21日就約上好友，一起來這座充滿故事的老倉庫，開啟一場不一樣的慢旅行。



▲竹田頓物驛將老倉庫改造為風格旅宿，長廊式設計與採光讓空間更顯輕盈舒活。

屏東 竹田頓物驛

正式開幕日期： 2026年3月21日

地點資訊： 竹田車站台鐵舊有一、二號倉庫。

空間重點：

1號倉庫1樓： 多功能展演空間、獨立書坊、在地伴手禮區。

1號倉庫2樓： 風格餐廳，提供客家九品封肉、麻奶客家豚、鐵道弁當。

2號倉庫： 40床背包客膠囊旅館（榻榻米設計）。

獨棟空間： 日式榻榻米別墅（含獨立衛浴與庭院）。

限定活動： 假日文創市集、小農手作DIY、藝文講座及音樂表演。





屏東竹田頓物驛 亮點整理

老倉庫華麗轉身： 台鐵舊有一、二號倉庫重新賦予生命，打造出全台最慢活的鐵道文化新地標。

竹田大客廳： 結合藝文展演、獨立書坊與在地伴手禮，讓旅客第一站就能深度內化客家文化。

客家風味日式套餐： 專業主廚操刀，推出客家九品封肉與麻奶客家豚，味覺層次豐富具話題性。

竹田鐵道弁當： 在火車鳴笛聲中品嚐六堆在地滋味，完美還原充滿儀式感的鐵道旅行回憶。

沉浸式日式別墅： 原木造建築修復成獨棟榻榻米別墅，擁有獨立衛浴與庭院，享受鐵道第一排美景。

高質感膠囊旅宿： 專為背包客與自行車族設計的40床榻榻米住宿區，提供高CP值且文青感的停留空間。

假日文創市集： 網羅小農品牌、手作DIY與藝文表演，打造「慢逛、慢食、慢體驗」的3慢氛圍。

國際認證慢城： 結合YouBike單車路網，串聯周邊六堆文化景點，深度帶動屏東觀光發展。







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