屏東竹田新地標！竹田頓物驛日式車站、倉庫改建，旅館、市集、書店都有。

走入國際慢城屏東竹田，老倉庫化身「竹田頓物驛」，融合客家味與日式美學，在鐵道與綠意間開啟食宿慢旅新生活。編輯 鄭雅之表示：是時候該來趟國境之南文青小旅行了！
屏東竹田即將迎來超Chill的旅遊新地標，竹田頓物驛確定在3月21日正式開幕，這座由台鐵老倉庫華麗轉身而成的空間，完美融合客家文化與日式生活美學。屏東縣政府這次把舊倉庫重新活化，打造出可以吃美食、住文青旅宿、看藝文展覽的多元空間，讓大家來到這座國際認證的慢城，能徹底放慢腳步感受生活，是一場結合視覺與味蕾的療癒旅行。
舊倉庫變身竹田大客廳
一號倉庫的1樓現在變成像家一樣溫馨的竹田大客廳，寬敞的空間未來會舉辦各種講座與藝文展演，非常適合文青族群來這裡尋寶。這裡還特別引進在地知名的伴手禮品牌與充滿質感的獨立書坊，讓遊客一踏進去就能深度了解六堆的文化底蘊。無論是想挑選一份具有屏東特色的禮物，還是想躲進書香世界發呆，這個充滿木造溫度的公共空間都能滿足你對慢活的各種想像。
必吃客家風味日式套餐
走上一號倉庫2樓，這裡藏著擁有60席座位的風格餐廳，專業主廚將屏東在地食材與客家料理結合，端出精緻的客家風味日式套餐。無論是香氣四溢的客家九品封肉，還是酸爽開胃的檸檬椒鹽鯖魚，每口都能吃到食材的鮮甜。最推薦嘗試特製的竹田鐵道弁當，坐在窗邊一邊聽著火車進站的隆隆聲響，一邊品嚐道地的六堆滋味，這種充滿儀式感的慢食體驗絕對是味覺的一大享受。
睡在鐵道旁的日式別墅
二號倉庫則規劃了讓旅人徹底放鬆的住宿區，針對青年與單車族提供40床簡約乾淨的膠囊旅館，採用榻榻米設計並附設專屬洗漱空間，價格親民且舒適。若想體驗更高級的氛圍，千萬不能錯過由木造建築改造的日式榻榻米獨棟別墅，裡面設有獨立庭院，讓你在綠意與鐵道風景交織的環境中甦醒。這種沉浸式的住宿設計，讓旅客能延長在竹田停留的時間，享受夜晚與清晨獨有的寧靜感。
逛市集體驗慢活三慢
除了室內的驚喜，倉庫區面向車站的出口處，每到假日還會規劃充滿生活感的文創市集。這裡聚集了在地小農的鮮甜產物、職人親手製作的選品，還有超療癒的手作DIY體驗，搭配現場的小型表演活動，營造出慢逛、慢食、慢體驗的氛圍。竹田頓物驛不僅僅是一個轉乘車站，更是一個充滿活力的旅遊目的地。3月21日就約上好友，一起來這座充滿故事的老倉庫，開啟一場不一樣的慢旅行。
屏東 竹田頓物驛
正式開幕日期： 2026年3月21日
地點資訊： 竹田車站台鐵舊有一、二號倉庫。
空間重點：
1號倉庫1樓： 多功能展演空間、獨立書坊、在地伴手禮區。
1號倉庫2樓： 風格餐廳，提供客家九品封肉、麻奶客家豚、鐵道弁當。
2號倉庫： 40床背包客膠囊旅館（榻榻米設計）。
獨棟空間： 日式榻榻米別墅（含獨立衛浴與庭院）。
限定活動： 假日文創市集、小農手作DIY、藝文講座及音樂表演。
屏東竹田頓物驛 亮點整理
- 老倉庫華麗轉身： 台鐵舊有一、二號倉庫重新賦予生命，打造出全台最慢活的鐵道文化新地標。
- 竹田大客廳： 結合藝文展演、獨立書坊與在地伴手禮，讓旅客第一站就能深度內化客家文化。
- 客家風味日式套餐： 專業主廚操刀，推出客家九品封肉與麻奶客家豚，味覺層次豐富具話題性。
- 竹田鐵道弁當： 在火車鳴笛聲中品嚐六堆在地滋味，完美還原充滿儀式感的鐵道旅行回憶。
- 沉浸式日式別墅： 原木造建築修復成獨棟榻榻米別墅，擁有獨立衛浴與庭院，享受鐵道第一排美景。
- 高質感膠囊旅宿： 專為背包客與自行車族設計的40床榻榻米住宿區，提供高CP值且文青感的停留空間。
- 假日文創市集： 網羅小農品牌、手作DIY與藝文表演，打造「慢逛、慢食、慢體驗」的3慢氛圍。
- 國際認證慢城： 結合YouBike單車路網，串聯周邊六堆文化景點，深度帶動屏東觀光發展。
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