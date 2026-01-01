冬夜最美星空劇場！恆春出火地質公園隆重開幕，動力火車現身點燃屏東最熱情夜晚。

屏東恆春出火地質公園2月1日盛大開幕！欣賞水火共生奇景，看動力火車熱力演唱。門票已秒殺，線上直播、接駁資訊看這裡。

屏東恆春半島的夜晚即將被點亮。坐落於恆春東門外的全新地標「恆春出火地質公園」，在歷經長時間的細膩規劃與環境升級後，確定於2026年2月1日正式揭幕。這座占地2.9公頃的園區，不僅是地質愛好者的天堂，更透過創新的景觀設計，將地底湧出的天然氣與環形水池完美融合，創造出全台獨一無二的水火共生奇景。

▲「恆春出火地質公園」以沈穩大氣的石質地標迎接每位到訪遊客。圖／屏東縣政府提供；窩客島整理



2.9公頃水火共生劇場打造恆春最美地標

「恆春出火地質公園」的重新亮相，象徵著屏東對於自然地質保育與觀光美學的雙重追求。園區最受矚目的核心，在於特別打造的環形水池。這座水池巧妙地包圍著自然冒出的火苗，在靜謐的夜色中，呈現出「水中有火、火中有水」的魔幻視覺效果，宛如一座天然的地質劇場。為了讓旅客在白晝與黑夜都能享有深度的遊憩感，縣府特別優化了環境展示休憩站，並增設充滿綠意的生態密林區與無遮蔽的觀星空間，讓旅人能在此感受恆春半島純淨的自然脈動。

▲全新打造的弧形看台區與寬闊草原，提供遊客極佳的視野與休憩空間。圖／屏東縣政府提供；窩客島整理

動力火車熱力助陣點燃冬季最熱情音樂盛宴

隨著2月1日晚間6時開幕儀式的到來，一場聽覺與視覺的饗宴也隨之展開。開幕式邀請了享譽國際的「蒂摩爾古薪舞集」作為開場，用充滿力量的肢體語言敘述大地故事，隨後由排灣族創作歌手「戴曉君Sauljaljui」接棒演出並進行神聖的祈福儀式，向祖靈傳達對這片土地的敬意與祝福。而最令樂迷期待的壓軸焦點，則是屏東之光「動力火車」。他們將帶來長達40分鐘的經典金曲專場演出，預計以高亢且具穿透力的嗓音，徹底點燃恆春冬季最熱血的夜晚。

3000張門票秒殺與屏東GO好玩線上直播攻略

這場盛會的魅力不容小覷，日前開放索取的3000張現場門票已全數秒殺一空。為了補足無法親臨現場民眾的遺憾，屏東縣政府特別安排在「屏東go好玩-屏東縣政府交通旅遊處」臉書粉絲專頁進行全程同步直播，範圍涵蓋開幕典禮、舞團表演與祈福儀式。但需特別留意的是，動力火車的演出內容因涉及音樂版權等授權限制，屆時將無法進行線上直播。建議未能進場的民眾，仍可透過行動裝置同步見證地質公園啟用的歷史瞬間。

▲核心景點環形水池呈現水火共生美景，在夕陽與夜色下更顯壯麗美感。圖／屏東縣政府提供；窩客島整理



恆春交通管制與接駁車貼心服務全指南

因應開幕式當天的龐大人流，縣府交通旅遊處發布了嚴謹的交通配套措施。2月1日下午3時至晚間10時，園區周邊路段將實施嚴格的交通管制，且園區內全面禁止停車。縣府規劃了便捷的專屬接駁車，持票民眾自下午4時起，可於恆春鎮立體停車場搭乘，中途停靠恆春古城東門停車場，每15分鐘一班往返園區。針對行動不便的旅客，則提供復康巴士預約服務，可由恆春轉運站直達園區，確保每位民眾都能順暢且舒適地抵達這座恆春最新的絕美地景。

恆春出火地質公園開幕式

活動時間：2026年2月1日，18:00–20:00（16:30–17:45 開放入場）

活動內容：

地景劇場：展示全新環形水池與「水火共生」奇景。

藝文展演：蒂摩爾古薪舞集開場表演。

文化儀式：戴曉君Sauljaljui演出及祖靈祈福儀式。

壓軸專場：動力火車40分鐘經典金曲演出。

打卡好禮：現場拍照打卡可獲得「出火發光杯」、「出火之巾」或限定螢光棒（數量有限送完為止）。

直播平台：Facebook「屏東go好玩-屏東縣政府交通旅遊處」粉絲專頁。

官方網站：屏東旅遊網（https://www.i-pingtung.com）。

接駁資訊：16:00起由恆春鎮立體停車場發車，每15分鐘一班（憑票搭乘）。

復康巴士預約：08-8892293 轉 403（預約制，自恆春轉運站發車）。