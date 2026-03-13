貓奴必衝公館咖啡廳！貓食光結合咖啡廳與貓咪中途，貓砂蛋糕點起來。

隱身台大商圈的「貓食光」結合咖啡空間與貓咪中途照護，為想親近貓咪與有意認養的人提供安心舒適的交流空間。

貓奴必去的公館咖啡廳！「貓食光」藏於台大商圈，咖啡廳結合貓咪中途照護理念，貓奴享用咖啡與餐點之際，能與店內安置的貓咪近距離互動。這些貓多為等待認養的流浪貓，透過咖啡廳空間與人接觸，增加被看見與被認養的機會，也希望有緣人能給牠們一個家。



▲「貓食光」結合咖啡空間與貓咪中途照護，為想親近貓咪與有意認養的人提供安心舒適的交流空間。（攝影：楊婷雅）

▲「貓食光」菜單涵蓋早午餐、主食飯類與各式甜點，讓貓奴與貓咪互動之餘，也能安心用餐。（攝影：楊婷雅）





結合中途貓咪的公館咖啡廳「貓食光」

「貓食光」以「貓咪中途」作為核心，串連浪貓與飼主的橋樑，對有意認養者而言，提供實際了解貓咪個性與互動交流的機會。值得一提得是，「貓食光」很重視貓咪的感受，例如不強抱、不追逐、不打擾睡眠，確保貓咪在安心自在的狀態下與人相處。



▲「貓食光」以「貓咪中途」作為核心，對有意認養者而言，提供實際與貓咪互動的機會。（攝影：楊婷雅）

「貓食光」創意甜點「貓砂蛋糕」超吸睛

「貓食光」菜單涵蓋早午餐、主食飯類與各式甜點，讓貓奴與貓咪互動之餘，也能安心用餐。其中，最具話題性的品項之一為「貓砂蛋糕」，店家以巧克力製作擬真貓屎造型，搭配特製鏟子造型餐具呈現，帶有幽默感的設計，呼應貓砂意象，讓貓奴無不會心一笑。



▲「貓砂蛋糕」以巧克力製作擬真貓屎造型，搭配特製鏟子造型餐具，讓貓奴無不會心一笑。（攝影：楊婷雅）

「貓食光」陪中途貓咪等一個家

「貓食光」是一個結合咖啡廳與貓咪中途照護的複合空間，從中途理念、互動規範到餐點設計，處處都展現對店家的用心。無論是想在公館尋找特色咖啡廳，還是希望認養貓咪的人，都能在「貓食光」享受愜意時光並且與貓咪親密互動。

▲「貓食光」有許多可愛的貓咪等待有緣人給牠一個家。（攝影：楊婷雅）





「貓食光」店家資訊

營業時間：週三～週六12:00-20:00、 週日12:00-19:30（週一、週二公休）

地址：臺北市大安區羅斯福路三段297-1號1樓

電話： 02 2366 0234

公館商圈情報

