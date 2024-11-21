屏東美食9間必吃口袋名單！玩屏東就要吃海鮮熱炒、生魚片，屏東在地老字號美食、小吃，以及必吃古早味甜點也不能錯過，窩客島這次推薦你9間必吃「屏東美食」，包括屏東在地老店「牛肉福沙茶火鍋」，藏在夜市巷弄中的百年老字號餛飩，高CP值海鮮餐廳的5元生魚片，以及玩小琉球必拍的海龜雞蛋糕，來屏東玩也要吃遍各種屏東美食。



▲屏東美食推薦9間必吃，平價生魚片、人氣臭豆腐在地人都在排/ WalkerLand窩客島整理提供



▲屏東美食推薦，小琉球海龜雞蛋糕、澎派海鮮丼/ WalkerLand窩客島整理提供



屏東在地老字號美食必吃推薦：牛大福、福記餛飩

屏東在地60年老店「牛大福」，店內主打各種牛肉料理，其中有著濃厚湯頭的牛雜湯、沙茶牛肉火鍋都是人氣必點，也有許多牛肉、蔬菜熱炒，雖然有2層樓的內用空間，還是要記得先預約才不會等太久；隱藏在屏東夜市的巷弄中的「福記餛飩」，已經是當地營業超過百年的老店，店內招牌必點炸餛飩，酥脆的餛飩外皮加上飽滿豬肉蔥花、韭菜內餡，不論是單吃、沾番茄醬一起吃都很涮嘴。



▲▼屏東在地老字號美食必吃推薦：牛大福、福記餛飩/ WalkerLand窩客島整理提供





屏東小吃推薦：阿國臭豆腐、秋月肉粿飯湯

屏東萬丹不只萬丹紅豆餅必吃，這家「阿國臭豆腐」也是很多人推薦的人氣小吃攤販，外皮炸到咬下會有酥脆聲，內餡也很多汁，還會另外附醬汁、清爽台式泡菜，配合自己的步驟加上，不用怕吃太慢臭豆腐軟掉；「秋月肉粿飯湯」超大份量的60元飯湯，裝滿肉片、櫻花蝦、魚板、鮪魚肉等滿料配料，吃一碗就能飽到晚上。



▲▼屏東小吃推薦：阿國臭豆腐、秋月肉粿飯湯/ WalkerLand窩客島整理提供





屏東海產生魚片名店推薦：阿興生魚、阿三哥海產店、王匠生魚片

來屏東玩一定要吃海鮮餐廳！首推在地老店「阿興生魚片」，除了各種海鮮熱炒，招牌必點的綜合生魚片，20片生魚片只要100元，相當於一片只要5元超划算；此外也有可以邊吃海鮮熱炒，邊看絕美漁港風景的「阿三哥海產店」，以及藏在市場裡的「王匠生魚片」，各種生魚片、澎派系海鮮丼來屏東吃一波。



▲▼屏東海產生魚片名店推薦：阿興生魚、王匠生魚片/ WalkerLand窩客島整理提供





屏東在地古早味甜點推薦：琉好、神山愛玉冰

屏東甜點除了必吃屏東在地古早味綠豆蒜，小琉球上也有許多海龜造型的雞蛋糕、冰棒等，是來小琉球玩，一定要打卡、吃過的特色小吃甜點，其中「琉好」不僅有超可愛的海龜雞蛋糕，連花瓶岩、燈塔、潛水鏡、仙人掌等各種小琉球特色也變成雞蛋糕，搭上漸層的氣泡飲超好打卡、美拍；而「神山愛玉冰」則是在清爽的金桔檸檬愛玉中，加入香濃的小米、清甜綠豆，有經過附近，一定不能錯過這屏東部落特有的甜點。



▲▼屏東在地古早味甜點推薦：琉好、神山愛玉冰/ WalkerLand窩客島整理提供





牛大福 位置資訊

地址：屏東縣潮州鎮太平路165號

電話：08-788-5180

完整介紹由部落客「小虎食夢網」於窩客島分享：屏東縣潮州鎮【屏東美食】牛大福.潮州60年老店.全牛料理.正宗沙茶火鍋好滋好味全上桌



福記餛飩 位置資訊

地址：屏東縣屏東市興市巷83-1號

電話：08-765-5642

完整介紹由部落客「小美小美」於窩客島分享：屏東夜市內百年老店福記麵店 屏東【福記餛飩】 屏東美食│屏東夜市必吃│屏東旅遊│屏東一日遊



阿國臭豆腐 位置資訊

地址：屏東縣萬丹鄉萬丹路一段381號

電話：08-777-2103

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：屏東縣萬丹鄉阿國臭豆腐｜號稱臭豆腐南霸天！超大鐵鍋炸不停，外酥內軟老字號臭豆腐



秋月肉粿飯湯 位置資訊

地址：屏東縣東港鎮博愛街336號

電話：08-832-2917

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：屏東縣東港鎮秋月肉粿、飯湯｜阿嬤真的怕你餓！在地經營四十年超大碗公飯湯、肉粿



阿興生魚片 位置資訊

地址：屏東縣恆春鎮大光路8-11號

電話：0919-123-115

完整介紹由部落客「高雄旅遊王」於窩客島分享：屏東縣恆春鎮阿興生魚 – 新鮮美味價格實在 | 生魚片平均只要5元



阿三哥海產店 位置資訊

地址：屏東縣恆春鎮紅柴路12號

電話：08-886-9979

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：紅柴坑漁港旁「阿三哥海產店」，坐擁小漁港無敵美景，墾丁海鮮餐廳!



王匠生魚片&日本料理 位置資訊

地址：屏東縣東港鎮朝隆路華僑市場228攤

電話：0921-241-520

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：王匠生魚片&日本料理 ❙ 市場內超人氣生魚片、黑鮪魚，東港華僑市場美食!



琉好。財財龜 海景雞蛋糕 大福村 位置資訊

地址：屏東縣琉球鄉和平路10-2號

完整介紹由部落客「跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活」於窩客島分享：小琉球 雞蛋糕，獨家雞蛋糕、脆皮好吃、元寶雞蛋糕、海龜雞蛋糕 X 爆款小琉球特色 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活



神山愛玉冰 位置資訊

地址：屏東縣霧台鄉神山巷16-1號

電話：0933-684-700

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：霧台神山愛玉、莉姆姆的歌，屏東霧台超人氣小米愛玉、小米甜甜圈!



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▲屏東海產生魚片名店推薦：阿三哥海產店/ WalkerLand窩客島整理提供