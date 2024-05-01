終於吃到屏東霧台兩大人氣美食【霧台神山愛玉】、【莉姆姆的歌】

屏東旅遊我們特別安排山地門、霧台神山部落一日遊

中午到三地門旁聽席用餐後，再開車約半小時到霧台吃小米愛玉及小米甜甜圈！

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霧台神山愛玉、莉姆姆的歌，屏東霧台超人氣小米愛玉、小米甜甜圈!

想來吃霧台神山愛玉好久了，無奈屏東距離台北真的遠啊！

進入霧台前，必須在台24線26.8K處的三德檢查哨停車登記，每車需要一人的證件登記

神山愛玉跟莉姆姆的歌僅一條馬路之隔，可以一起吃起來！

ADD:屏東縣霧台鄉神山巷16-1號

TEL:933 684 700

營業時間:週三至週日 09:00-17:00

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民宅式外觀，就在大馬路旁

這一整路上有很多美食店家，還蠻熱鬧，附近也有便利商店

停車的話，大家都是沿著路邊白線停放

遊客較多時，就需要庭比較遠了！

用餐空間有一、二樓，一樓就是店家庭院前方

推薦可以到二樓用餐，視野不錯，空間也舒適

霧台神山愛玉菜單及價格

只賣愛玉、咖啡及冷泡茶，二樓嚴禁外食

愛玉價格很便宜，一碗只要35-40元

二樓式半戶外的開放空間

空氣好、視野佳！

可隨意找自己喜歡的角落坐下

小米愛玉

第一次見到小米＋愛玉的組合，感覺新奇

愛玉及小米的份量都很實在，一碗40元很超值

這裡的愛玉口感特別軟嫩滑溜

小米燉煮的黏稠濃郁帶微甜度

湯汁裡還有加入金桔檸檬帶著微微的酸感

一起入口完全不感覺突兀，好吃

綜合愛玉

為店家招牌，小米＋綠豆＋愛玉＋金桔檸檬

通通都有了，一碗還是只要40元的價格

滑嫩紮實的愛玉以及粒粒分明的綠豆加上Ｑ稠甜香的小米

是一碗平地吃不到的美妙滋味，也難怪許多遊客不管路途遙遠也要來吃上一碗

這裡的小米口感跟外面之前吃過的完全不同

特別的黏稠綿密

最後我們還外帶了一碗小米，一大碗也是40元

莉姆姆的歌-神山部落就在神山愛玉正對面，生意也是非常好

吃完愛玉我們就過來買甜甜圈了！

ADD:屏東縣霧台鄉神山巷2鄰23號

TEL: 0920 640 082

營業時間:週二-週五 11:00～17:00 ; 週六及週日 10:00-17:00

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現炸的小米甜甜圈

一大鍋看著好療癒

莉姆姆的歌菜單及價格

除了小米甜甜圈之外，還有石頭泡芙、奶香棒及芋泥ＱＱ球

小米甜甜圈）雙重起司圈圈

小米甜甜圈口感紮實Ｑ彈，有點麻糬的感覺

裹有糖粉但不會過甜，剛剛好的甜度，口感是真不錯

雙重起司圈圈原本我們以為咬下會有起司爆漿

但其實是乾乳酪＋煙燻乳酪＋核桃的組合

吃起來有濃郁的起司香氣及口感

小米石頭泡芙

跟我們常吃的泡芙不同，是炸的喔

外皮酥脆，內餡香濃，我還蠻喜歡

原本預計吃完小米甜甜圈要在神山部落這裡逛逛

結果居然下起大雨來了，我們就只好上車離開了！

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