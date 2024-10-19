以往到墾丁旅遊大都是到後壁湖吃海鮮，近幾次則愛上到紅柴坑漁港，很喜歡小漁港的清幽靜謐氛圍，海景也相當美麗

紅柴坑漁港周圍有多家海鮮店家，前幾次吃過 愛玉活海鮮 、 漁夫海鮮店 ，這次我們終於來吃最有人氣的【阿三哥海產店】，這家應該是紅柴坑漁港生意最好的海鮮店家了！

紅柴坑漁港旁「阿三哥海產店」，坐擁小漁港無敵美景，墾丁海鮮餐廳!

阿三哥海產店正面對著紅柴坑漁港與大海，過個馬路就到了！

紅柴坑漁港範圍不大，但天氣好真的很美很療癒，這也是我喜歡來紅柴坑吃海鮮的原因之一，除了療癒海景外，傍晚時分這裡也可以捕捉夕陽美景

ADD:屏東縣恆春鎮紅柴路12號

TEL:08 886 9979

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紅柴坑漁港停車算是方便，漁港周圍有停車格可停放車輛

這裡的海水非常清澈，不時可以見到魚兒在水裡游來游去，上圖畫面中間偏下的地方就有魚，大家有看到嗎？

紅柴坑漁港雖小，但卻是墾丁地區兩大遊艇港口之一，來到這裡也可以搭乘小海豚海底觀光船，可以出海觀賞恆春半島西海岸海底景觀

紅柴坑附近的海底，是墾丁地區珊瑚礁海岸分布最廣最集中地區之一，深受許多潛水客喜愛，很多潛水客會選擇來紅柴坑附近海域進行浮潛或是潛水，探索海底奇景

阿三哥海產店的海鮮通常是店家自己出海捕魚抓的，想吃活跳跳的或是現流冷凍的都有

當天的魚種相當豐富，有需要可以請店家人員介紹，確定後現場秤重

阿三哥海產店菜單及價格

有清楚的菜單及價目表，點餐是在櫃台，直接跟櫃台點餐即可，我覺得店家人員挺不錯，不會特別推銷

阿三哥海產店生意真的很好，我們是假日中午時間來，整個坐滿滿，用餐空間除了我拍攝的一樓外，二樓也有桌位

我看大家幾乎都是有訂位的，還好我們來時只稍微等待了一下就有小桌可以入座

生魚片

菜單上是綜合生魚片，但因為我們比較愛吃鮭魚生魚片，所以詢問店家人員是否可以全鮭魚

雖然這條鮭魚看起來沒有什麼油花，但吃起來口感也不錯，也是有嫩度的，基本上生魚片最重要的就是一定要新鮮，這鮭魚生魚片吃起來新鮮度沒話講

蛋香雨來菇

來墾丁海鮮餐廳幾乎都會點的雨來菇，雨來菇又稱為情人的眼淚，具營養價值，吃起來軟中帶點脆感，本身沒有什麼味道，這盤整體可以吃到蛋香

川燙白蝦

新鮮的蝦用川燙的最能吃出其鮮美度，Ｑ彈的肉質具鮮甜感，蝦子也算大隻

鮮魚味噌湯

有幾種魚可以選擇，店家有告知魚種名稱，但我忘記了，這湯份量也挺實在，魚肉跟豆腐都很多

鹽酥軟絲

當天這道等了比較久時間，然後口感也偏硬，可能是炸的時間過久關係，有點可惜

店家也有提供飲料販售，飲料在冰箱內自取

我們來的時後有評論送古早味紅茶活動，因為小朋友用餐至一半喊著想喝飲料，加上吃了也覺得不錯，就評論了，就獲得了古早味紅茶一瓶，是大瓶的耶

當天我們只點了四道料理加味噌湯，另外還點了白飯，吃得也相當滿足

走出 阿三哥海產店 就能抵達海邊真的很美好，好喜歡這靜謐的小漁港風光，海景真的很無敵！

到墾丁旅遊就算不吃海鮮也可以來紅柴坑漁港走走，看看美景心情會很好～

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