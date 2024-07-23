小琉球最網美的雞蛋糕 琉好 財財龜，必吃海龜雞蛋糕、居然還有獨家造型雞蛋糕
一次可以把小琉球的景點、特色都收錄，很有趣的是雞蛋糕還可自己選
都是琉好 財財龜 獨家開發的小琉球圖樣
不僅有海龜，還有船舶、燈塔、潛水鏡、花瓶岩、仙人掌等，高達12種圖樣
隱藏於大福村的琉好。財財龜
琉好。財財龜 海景雞蛋糕 大福村
位置：屏東縣琉球鄉和平路10-2號
電話號碼：08-8614246
營業時間：09:30~19:00
IG：https://www.instagram.com/liuhaooo2024/
粉絲團：Facebook
路過就看到很CHILL讓人很放鬆的 琉好。財財龜 海景雞蛋糕
可以相約來下午茶、放鬆吃點心，不僅有雞蛋糕還有調酒、氣泡飲
小琉球最多仙人掌的網美景點，下午時段到般晚都會有人來放空吃雞蛋糕、小酌
多人來約會很不錯，戶外很CHILL唷~
琉好。財財龜 海景雞蛋糕，有吃了會發財討喜的金元寶雞蛋糕
旁邊就可以停車，光是庭園造景滿滿的仙人掌好療癒
鄰近洪媽媽早餐店，靠近大福漁港的網美雞蛋糕
小琉球一年四季都是好天氣，比墾丁還要好玩
天氣炎熱可以來琉好。財財龜 海景雞蛋糕，休息、吹冷氣、放空
很推薦下午時段來放空~~~鄰近大福漁港
小琉球到處都是海龜雞蛋糕，這裡不僅有海龜
還有獨家開發的花瓶岩、船舶、潛水鏡、燈塔、仙人掌等獨家圖樣
買回來一下子就秒殺吃完~~~大人小孩都愛!
白皙玻璃屋好美，光線很明亮舒服
海景雞蛋糕，很特別的是使用自取夾的方式
可以挑選圖樣，喜歡海龜可以全部都挑選海龜
像我們看到很多小琉球特色造型，全部都夾一輪啊!!!
小琉球才能吃到的獨家造型雞蛋糕
光現場看店員烤雞蛋糕，聞到香氣都餓了
元寶雞蛋糕起家於彰化，元寶雞蛋糕很扎實又好吃
沒想到小琉球也可以吃到，一整個好開心
店員說現點製作要等4~5分鐘，帶有脆皮口感
檯面上高達12種造型雞蛋糕，可以拿盒子自己裝
採用秤重的方式計價，多人分享很OK
旁邊有夾子，可自取
圖案真的很多，都是市面上沒有看到的
小琉球特色雞蛋糕一定要先夾，像是海龜、船、潛水鏡、燈塔都要
櫃台旁也可以看到原本的圖樣，造型雞蛋糕都好美
小琉球也推出發財雞蛋糕，吃了會發財的財財龜
重點可自己選造型、自助式自己夾
算是全台首創的自助式雞蛋糕，海龜雞蛋糕也一樣要夾，身上還有烙印<琉>文字
每一款都很精美，超愛!!一個都不能放過~
夾了滿滿一盒，每一克一元，我們大概夾了十幾個
當天買這份大概 198克，所以價格是 158元(打折完後的價格)
菜單上面有備註，超過150元打8折、超過250元打7折
雞蛋糕的盒子也好美，都是海龜圖樣
折合下來一個大概10幾塊左右
圖案是不是很可愛，好美唷~~~
好吃的金元寶雞蛋糕，海龜當然好吃~~~一定要夾!
加上剛出爐，帶有焦香酥脆
好吃的雞蛋糕，邊邊還有脆皮口感焦香
特色氣泡飲、特調都可以點起來
有沒有發現，每一杯飲料上面都還有漂浮小海龜
透心涼的氣泡飲，搭配新鮮檸檬片，還有漂浮海龜巧克力
小琉球網美店推薦，好吃雞蛋糕還有漸層療癒系氣泡飲
可以打開杯子把海龜吃掉唷!!
是可以吃的白巧克力，甜甜的~
氣泡飲很療癒，透心涼~茶蜜桃氣泡飲好喝推薦，帶有桃子香
可以摸的海龜、可以吃的海龜，好拍的海龜，都在 琉好。財財龜
很多朋友都會特地來到海邊拍照打卡，太美了!
每一款圖樣都好精美
帶回民宿真的秒殺吃完，居然一個都沒留!!!!
扎實口感帶有濃厚香氣，即使沒有夾餡料，本身香甜滋味吃起來就很唰嘴
小琉球海龜雞蛋糕，推薦 琉好。財財龜 海景雞蛋糕 大福村
琉好。財財龜 海景雞蛋糕 大福村
位置：屏東縣琉球鄉和平路10-2號
電話號碼：08-8614246
營業時間：09:30~19:00
IG：https://www.instagram.com/liuhaooo2024/
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