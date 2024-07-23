小琉球最網美的雞蛋糕 琉好 財財龜，必吃海龜雞蛋糕、居然還有獨家造型雞蛋糕

一次可以把小琉球的景點、特色都收錄，很有趣的是雞蛋糕還可自己選

都是琉好 財財龜 獨家開發的小琉球圖樣

不僅有海龜，還有船舶、燈塔、潛水鏡、花瓶岩、仙人掌等，高達12種圖樣

隱藏於大福村的琉好。財財龜

琉好。財財龜 海景雞蛋糕 大福村

位置：屏東縣琉球鄉和平路10-2號

電話號碼：08-8614246

營業時間：09:30~19:00

IG：https://www.instagram.com/liuhaooo2024/

粉絲團：Facebook

路過就看到很CHILL讓人很放鬆的 琉好。財財龜 海景雞蛋糕

可以相約來下午茶、放鬆吃點心，不僅有雞蛋糕還有調酒、氣泡飲

小琉球最多仙人掌的網美景點，下午時段到般晚都會有人來放空吃雞蛋糕、小酌

多人來約會很不錯，戶外很CHILL唷~

琉好。財財龜 海景雞蛋糕，有吃了會發財討喜的金元寶雞蛋糕

旁邊就可以停車，光是庭園造景滿滿的仙人掌好療癒

鄰近洪媽媽早餐店，靠近大福漁港的網美雞蛋糕

小琉球一年四季都是好天氣，比墾丁還要好玩

天氣炎熱可以來琉好。財財龜 海景雞蛋糕，休息、吹冷氣、放空

很推薦下午時段來放空~~~鄰近大福漁港

小琉球到處都是海龜雞蛋糕，這裡不僅有海龜

還有獨家開發的花瓶岩、船舶、潛水鏡、燈塔、仙人掌等獨家圖樣

買回來一下子就秒殺吃完~~~大人小孩都愛!

白皙玻璃屋好美，光線很明亮舒服

海景雞蛋糕，很特別的是使用自取夾的方式

可以挑選圖樣，喜歡海龜可以全部都挑選海龜

像我們看到很多小琉球特色造型，全部都夾一輪啊!!!

小琉球才能吃到的獨家造型雞蛋糕

光現場看店員烤雞蛋糕，聞到香氣都餓了

元寶雞蛋糕起家於彰化，元寶雞蛋糕很扎實又好吃

沒想到小琉球也可以吃到，一整個好開心

店員說現點製作要等4~5分鐘，帶有脆皮口感

檯面上高達12種造型雞蛋糕，可以拿盒子自己裝

採用秤重的方式計價，多人分享很OK

旁邊有夾子，可自取

圖案真的很多，都是市面上沒有看到的

小琉球特色雞蛋糕一定要先夾，像是海龜、船、潛水鏡、燈塔都要

櫃台旁也可以看到原本的圖樣，造型雞蛋糕都好美

小琉球也推出發財雞蛋糕，吃了會發財的財財龜

重點可自己選造型、自助式自己夾

算是全台首創的自助式雞蛋糕，海龜雞蛋糕也一樣要夾，身上還有烙印<琉>文字

每一款都很精美，超愛!!一個都不能放過~

夾了滿滿一盒，每一克一元，我們大概夾了十幾個

當天買這份大概 198克，所以價格是 158元(打折完後的價格)

菜單上面有備註，超過150元打8折、超過250元打7折

雞蛋糕的盒子也好美，都是海龜圖樣

折合下來一個大概10幾塊左右

圖案是不是很可愛，好美唷~~~

好吃的金元寶雞蛋糕，海龜當然好吃~~~一定要夾!

加上剛出爐，帶有焦香酥脆

好吃的雞蛋糕，邊邊還有脆皮口感焦香

特色氣泡飲、特調都可以點起來

有沒有發現，每一杯飲料上面都還有漂浮小海龜

透心涼的氣泡飲，搭配新鮮檸檬片，還有漂浮海龜巧克力

小琉球網美店推薦，好吃雞蛋糕還有漸層療癒系氣泡飲

可以打開杯子把海龜吃掉唷!!

是可以吃的白巧克力，甜甜的~

氣泡飲很療癒，透心涼~茶蜜桃氣泡飲好喝推薦，帶有桃子香

可以摸的海龜、可以吃的海龜，好拍的海龜，都在 琉好。財財龜

很多朋友都會特地來到海邊拍照打卡，太美了!

每一款圖樣都好精美

帶回民宿真的秒殺吃完，居然一個都沒留!!!!

扎實口感帶有濃厚香氣，即使沒有夾餡料，本身香甜滋味吃起來就很唰嘴

小琉球海龜雞蛋糕，推薦 琉好。財財龜 海景雞蛋糕 大福村

琉好。財財龜 海景雞蛋糕 大福村

位置：屏東縣琉球鄉和平路10-2號

電話號碼：08-8614246

營業時間：09:30~19:00

IG：https://www.instagram.com/liuhaooo2024/

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