全家「CHOYA酷繽沙」回歸！加了芒果青更爽口，隱藏版梅酒119元調酒喝法必收。

夏日冰品戰正式開打，黑松再度引進CHOYA酷繽沙限時回歸，此次更加入芒果青丁提升層次 。資深編輯李維唐表示，這種將國民梅酒與熱帶水果結合的策略，不僅成功打造大人系風味，更在便利商店通路中確立了差異化的產品競爭力。

隨著氣溫逐漸升高，夏天的腳步已悄然接近，在眾多冰品愛好者的引頸期盼下，曾創下一週內全數售罄、累積銷售佳績破千萬的傳奇冰品「CHOYA酷繽沙」，終於宣布再度回歸。日本國民梅酒品牌CHOYA與全家便利商店再度攜手合作，針對2026年夏季量身打造升級版體驗。這次的回歸不僅是經典再現，更在口味上大刀闊斧進行調整，將夏日的清爽感提升至全新層次，為喜愛梅酒與冰沙的消費者提供消暑的最佳解方 。

▲消費者可於全台全家便利商店購買限量的「CHOYA梅子芒果酷繽沙」，搭配至極梅酒享受夏日微醺感 。 圖／全家便利商店提供；窩客島編輯李維唐整理



嚴選紀州南高梅與盛夏芒果，打造多層次酸甜果香口感

本次推出的「CHOYA梅子芒果酷繽沙」在基底配方上極為講究，特別選用日本頂級「紀州南高梅」萃取的梅汁作為靈魂主體，並巧妙融合了蘋果、白葡萄、檸檬以及水蜜桃等多種天然果汁，讓整體的味蕾體驗從單純的酸甜轉化為豐富的層次感 。為了強化夏季的風味意象，研發團隊今年特別選用芒果作為主角，除了加入濃郁的芒果泥提升香氣，更首度添加清爽酸甜的「芒果青丁」。這份芒果青的爽脆質感與細緻冰沙交織，不僅豐富了整體的咀嚼體驗，更讓每一口都充滿了果肉的驚喜，完美平衡了微酸與甜潤的滋味 。

解鎖大人系微醺喝法，至極梅酒與酷繽沙的優雅共舞

除了單純享受冰沙的果香，今年品牌方更強力推廣「微醺大人系」的高階喝法，將飲品體驗從一般冰品昇華為創意調酒。消費者可以選擇將整瓶60mL的「The CHOYA至極梅酒」直接倒入「CHOYA梅子芒果酷繽沙」中。由於CHOYA堅持在產品中不添加甜味劑、香料、色素與酸味劑，因此梅酒本身的自然純粹與冰沙中的果汁相遇時，會勾勒出更加分明且深邃的酸甜韻味 。這種調酒式冰沙組合，讓忙碌的都市人在炎炎夏日中，只需走進便利商店，就能快速解鎖充滿質感的層次饗宴 。

限量30萬組倒數計時，全台全家便利商店同步開賣

這款備受期待的盛夏限定產品將於4月29日起正式在全台全家便利商店門市同步開賣。考量到往年上市即秒殺的熱烈迴響，今年特別準備了限量300000組供消費者搶購 。為了回饋忠實粉絲，從4月29日起至5月12日止，特別推出限時兩週的組合優惠。原價140元的「調酒冰沙組合」，包含一壞「CHOYA梅子芒果酷繽沙」與一瓶「The CHOYA至極梅酒」，活動期間僅需119元即可入手 。由於全台數量有限且售完為止，建議喜愛梅酒風味的民眾務必把握首波開賣時機，體驗這場由日本梅酒龍頭與超商龍頭聯手呈現的夏日冰紛盛宴 。

▲日本梅酒品牌CHOYA攜手全家便利商店，推出添加芒果青丁的夏日限定「CHOYA梅子芒果酷繽沙」 。 圖／全家便利商店提供；窩客島編輯李維唐整理





CHOYA梅子芒果酷繽沙調酒組合優惠

活動時間：2026年4月29日至5月12日

活動內容：購買「CHOYA梅子芒果酷繽沙」搭配「60mL The CHOYA至極梅酒」調酒組合，享優惠價119元（原價140元）

店家資訊：全台全家便利商店門市