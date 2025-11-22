史努比快閃松煙！史努比雪夜聖誕派對登場，史努比75周邊周邊 甜點輕食送特典必衝。

史努比雪夜聖誕派對快閃輕食店11/22-12/28於松菸登場，粉絲必拍打卡點、現場還有限定甜點周邊，消費滿額贈拍立得與透卡，粉絲通通要收藏。史努比控聖誕禮物買起來！這次為了慶祝PEANUTS花生漫畫75週年，在松山文創園區打造全新主題「史努比雪夜聖誕派對」快閃輕食店。活動從 11/22-12/28期間限定登場，現場以雪夜聖誕為主題，推出限定甜點輕食，還有多款史努比周邊小物、獨家特典免費送，史努比粉絲週末就衝松菸喝下午茶。
史努比雪夜聖誕 75週年限定周邊必買
這次的「史努比雪夜聖誕派對」快閃活動，特別史努比為75週年推出了多款周邊商品。現場有隨機貼紙包、點心盤、壓克力框立牌組等限定收藏品。其中更推薦粉絲必買「歐拉夫雲朵零錢包」、以及「好朋友刺繡鑰匙圈」作為穿搭配件超可愛。無法到現場朝聖的粉絲也別擔心，雪夜聖誕派對限定周邊也同步於線上商店上架，讓你無論身在何處，都能感受到史努比及好朋友的冬日溫暖。
史努比聖誕節主題 點心輕食快閃店
這次「史努比雪夜聖誕派對」特別提供點心輕食，現場提供藍莓乳酪蛋糕、角色銅鑼燒、歐拉夫杯子蛋糕、史努比披薩等點心，還可以外帶瓶裝的起司球、棉花糖等。就連飲料紙杯也有3款史努比圖案，搭配聖誕節元素更應景，只要點飲品系列、或是濃湯就回幾提供一款，讓粉絲們拍照打卡更可愛。
史努比獨家特典 拍立得與透卡全面解鎖
史努比雪夜聖誕派對這次推出多重獨家特典，讓粉絲有吃有拿。只要購買任一餐點或飲品，即可獲得隨機杯墊一張，若購買「餐點＋飲品」組合，即可獲得 75週年隨機膠捲風紙卡一張。此外，不含餐點消費滿600元，隨機贈送拍立得卡片一張。消費滿 1,000元，隨機贈送透卡收藏卡一張。此外，同時購買「餐點／飲品＋周邊」組合，即可獲得隨機聖誕邀請函一張，讓收藏的儀式感瞬間加滿。
史努比雪夜聖誕派對 活動資訊
活動期間： 2025年11月22日（六）－ 12月28日（日）
平日 11:00~18:30
假日 10:30~19:00
活動地點： 台北松山文創園區 男澡堂（台北市信義區光復南路133號）
線上連結：官網連結
