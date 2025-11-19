蠟筆小新、迪士尼都有！TINPOP京站快閃超過100款，超萌蛋盒裝回家。

TINPOP進駐京站打造最萌鐵盒宇宙，以台式工藝結合迪士尼、三麗鷗、寶可夢等人氣IP，推出超過100款可愛鐵盒與開幕優惠，收藏控一定會失手。

TINPOP京站盒拍快閃店正式亮相，以台灣深耕超過五十年的馬口鐵工藝為基底，結合迪士尼、三麗鷗、寶可夢等超人氣IP，打造超過一百款限定造型鐵盒，成為京站一樓最新的可愛系購物亮點。品牌由台灣老字號利恆鐵器延伸打造，把台式工藝重新轉譯成更生活化、年輕化的收藏語言，讓開盒的瞬間不再只是拆禮物，而是帶著溫度的日常儀式感。門市以三鐵共構的交通優勢吸引不少路過民眾駐足，開幕便掀起打卡潮，成為近期台北最值得順路逛一圈的新地標。



▲TINPOP京站快閃店奇脆蛋買5送1優惠，加贈限定驚喜版「金蛋」1顆。(攝影：鄭雅之)





TINPOP京站初登場！迪士尼、三麗鷗、寶可夢、蠟筆小新都有

這次TINPOP在京站初登場，推出三大系列鐵盒可說是療癒感全滿分，包括外型圓潤的「奇脆蛋」，以迪士尼、蠟筆小新到庫洛米多款角色呈現，每顆蛋裡都藏著人氣點心雞蛋脆燒，拆開就像進行一場小型開箱儀式。為歡慶開幕，推出「奇脆蛋買5送1」限量活動，現場提供蛋盒讓大家挑選喜愛的角色奇脆蛋之外，還可以玩夾娃娃機夾中驚喜金蛋，每一款金蛋內容物都不一樣，有怪獸電力公司的毛怪、大眼仔等舒壓吊飾，毛絨絨的玩偶造型捏下去會從口中吹出大型泡泡，壓力大的上班族很需要來一隻。

▲TINPOP京站快閃店限量優惠，奇脆蛋買5送1。(攝影：鄭雅之)

▲TINPOP京站快閃店也有超舒壓的捏捏玩偶。(攝影：鄭雅之)





TINPOP京站必買推薦！極具收藏價值鐵盒

除了蛋型設計之外，現場也有以繽紛配色結合可愛造型的膠囊型鐵盒，裡面放的是藜麥煉乳麻花捲，風味與收藏性一次滿足。小汽車型鐵盒更是超多粉絲的最愛，不但輪子會轉，盒內還附玉米棒、海苔脆燒等零食，整個就是孩子與大人都會尖叫的收藏款。每款皆為原創開版設計，從印刷到成型都展現台灣鐵器工藝的細膩度。



▲TINPOP京站快閃店100款周邊超好買。(攝影：鄭雅之)





期間限定！再送蠟筆小新周邊

TINPOP不只讓鐵盒變可愛，還把台式工藝變成陪伴日常的小巧思，無論是送禮、收藏或純粹想買個可愛小物，都能找到讓心情變好的選擇。店內也有毛怪、熊抱哥的舒壓捏捏玩偶，帶給大家更多療癒日常。TINPOP也承諾會持續更新更多節慶款、限定IP與特別企劃，讓每次走進門市都像挖到新寶物。若購買蠟筆小新系列滿999元，再加贈造型小托特包。



▲TINPOP購買蠟筆小新系列周邊滿額就送托特包。(攝影：鄭雅之)

▲TINPOP京站快閃店優惠贈送金蛋，每一顆都有不同舒壓小吊飾。(攝影：鄭雅之)





TINPOP 京站快閃店

地點：台北市市民大道一段209號1樓，京站

快閃時間：即日起至2026年1月中旬







TINPOP 京站快閃店 優惠

優惠內容：奇脆蛋買5送1，加贈隱藏版「金蛋」1顆，內含隨機驚喜禮物。

注意事項：活動限時限量，售完為止。





TINPOP 京站快閃店 特色商品與售價

1、奇脆蛋蛋型鐵盒

售價：1盒6入699元，單入150元

內容物：雞蛋脆燒

2、膠囊型鐵盒

售價：400元

內容物：藜麥煉乳麻花捲



3、小汽車型鐵盒

售價：300元

內容物：玉米棒、海苔脆燒





療癒小物買不完！

推薦閱讀：7-11動物方城市2集點小物70款！茱蒂 尼克 樹懶絨毛公仔盲盒，造型存錢筒必收藏。

推薦閱讀：哆啦A夢只送不賣！藏壽司哆啦A夢壓克力立牌 哆啦A夢束口袋，消費滿額直接送。

推薦閱讀：哈根達斯奶昔送杯套！哈根達斯X動物方城市2聯名毛絨杯套 限量小卡免費送。