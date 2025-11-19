哆啦A夢只送不賣！藏壽司哆啦A夢壓克力立牌 哆啦A夢束口袋，消費滿額直接送。

藏壽司X哆啦A夢推連三波滿額贈，消費滿1,200元，有機會拿到壓克力立牌、圓盤、束口袋，哆啦A夢周邊小物只送不賣！

壽司控、哆啦A夢迷都尖叫！藏壽司這次不只推出哆啦A夢限定扭蛋，為了滿足粉絲，這次再加碼推出全新「哆啦A夢滿額贈」3大周邊小物系列，只要吃壽司消費滿額，直接送給你。這次藏壽司周邊小物系列，在11/25起推出超可愛「哆啦A夢

壓克力立牌、陶瓷

圓盤、

束口袋

」等實用小物，讓

哆啦A夢粉絲吃壽司、搶周邊。



▲壓克力立牌、圓盤、束口袋，11/25起限量開搶。



▲圓盤推出兩款設計，不論是哆啦A夢手捧千層蛋糕或帶著鯛魚燒，都十分可愛。





藏壽司滿額贈 壓克力立牌療癒辦公桌

藏壽司這次推出哆啦A夢滿額贈活動，3款周邊小物分成3波時間段開跑，第一回在11/25起登場，粉絲只要單筆消費滿1,200元，並追蹤藏壽司 IG、加入 LINE 好友並綁定會員，就能獲得哆啦A夢「壓克力立牌」一款。這次壓克力立牌共有四款造型一次登場，哆啦A夢與哆啦美變身成壽司、鯛魚燒造型，讓粉絲們收藏。



▲藏壽司滿額贈第一波11/25開跑，送四款壓克力立牌。

藏壽司第二三波 圓盤束口袋接力收藏

滿額贈第二回在12/2起開始，單筆消費滿 1,200元，完成指定社群步驟，即可將哆啦A夢「圓盤」帶回家。圓盤推出兩款設計，可以看到哆啦A夢手捧千層蛋糕或帶著鯛魚燒等可愛圖案。壓軸登場的第三回則於12/9展開，同樣消費滿1200元，可兌換哆啦A夢「束口袋」，總共推出兩款圖案與色系，柔軟可愛又實用，哆啦A夢鐵粉一定要通通搜集。



▲藏壽司第三波滿額贈送束口袋，可愛又具實用性。

藏壽司 哆啦A夢滿額贈活動資訊

第一波： 哆啦A夢 壓克力立牌



活動期間：2025/11/25起

活動方式：單筆消費滿 1,200 元，並追蹤藏壽司 IG 、加入 LINE 好友並綁定會員，就能獲得哆啦 A 夢「壓克力立牌」。

注意事項：共四款造型，限量 13,000 個。

第二波：哆啦A夢圓盤

活動期間：2025/12/02起

活動方式：單筆消費滿 1,200 元，追蹤藏壽司官方Facebook、加入 LINE 好友並綁定會員，即可將哆啦 A 夢「圓盤」帶回家。

注意事項：共兩款設計，限量 14,000 個。





第三波：哆啦A夢 束口袋



活動期間：2025/12/09起

活動方式：單筆消費滿 1,200 元並追蹤藏壽司 IG 、加入 LINE 好友並綁定會員，即可兌換哆啦 A 夢「束口袋」。

注意事項：共兩款設計，限量 14,000 個。

可愛周邊小物必買必收藏

