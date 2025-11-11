Hello Kitty展搶先看！海外首站Hello Kitty展7大打卡點，入場免費送特典。

台灣首站Hello Kitty展11/12於新光三越A11開展，入場即贈台灣限定迷你可愛透卡，Kitty控必衝！

Hello Kitty展在信義區！日本超人氣「Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-」海外巡迴首站，就在11/12在新光三越信義A11登場，這次特展以「持續陪伴粉絲的Hello Kitty」為主題，揭開Hello Kitty誕生至今50年的可愛魅力。在特展中設置打卡裝置、還有超萌限定周邊、入場特典，這次窩客島帶粉絲們搶先看。

▲Hello Kitty展11/12開展，揭開50年可愛魅力。（攝影：張人尹）

▲展覽將經典商品變身大型裝置，讓粉絲高喊卡哇伊。（攝影：張人尹）

Hello Kitty聯名歷史 珍貴周邊台灣獨家贈

這次展覽必逛「Hello! Collaboration」與「Hello! Friends」兩大展區的驚喜亮點。帶領粉絲回顧 Hello Kitty 的聯名系列、百變造型，還有初期Hello Kitty的珍貴周邊商品。除了實體小物展出之外，也設置了互動投影裝置、以及展場限定影片，帶著Kitty控回顧各種造型、各種聯名的百變Kitty。

▲展覽回顧Hello Kitty聯名歷史，展示地區限定與珍貴周邊。（攝影：張人尹）

Hello Kitty百變造型 大型裝置與拍貼機必拍

這次展覽將過往風靡一時的經典商品變身為大型拍照打卡裝置，結合趣味小巧思，包含大型Kitty文具、Kitty鞋等打卡點，還有這次展覽主題的紙袋探頭打卡點，帶著三麗鷗好朋友們一起賣萌。此外，在「Hello! Friends」展區則特別展出由多位藝術家以「我與Kitty」為主題創作的全新插畫作品，讓粉絲將這些作品與自己的回憶相互交織。

▲由多位藝術家以「我與Kitty」為主題創作的全新插畫作品（攝影：張人尹）

Hello Kitty官方限定周邊 入場特典必收

這次Hello Kitty展，入場贈送每位粉絲「迷你可愛透卡」，是台灣場才有的特別配色與設計，極具珍藏價值。此外，官方更精心準備豐富的台灣場首發周邊、主題周邊，以及日版精品供粉絲選購珍藏。還有精心設計推出的拍貼機、三麗鷗明星的可愛姓名貼，都是不可錯過的超Q紀念小物。

▲入場即贈送台灣限定，迷你可愛透卡極具珍藏價值。（攝影：張人尹）

▲Hello Kitty百變造型 大型裝置與拍貼機必拍（攝影：張人尹）





Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-

日期：2025/11/12-01/11

地點：新光三越信義新天地A11 6樓

