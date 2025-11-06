柯南咖啡廳快閃東區！柯南執事咖啡廳送周邊，柯南聯名餐、限定周邊一次拍。

日本柯南咖啡廳來台！為紀念「名偵探柯南 獨眼的殘像」上映熱賣，日本推出的「柯南執事主題咖啡廳」首度來台，將於11月7日在台北忠孝復興站快閃，不僅有柯南蝴蝶結變聲器造型餐點、APTX-4869蕎麥麵、安室透三明治等餐點，點飲料還直接送你限定角色杯墊，現場更有角色壓克力立牌、吊飾，柯南、小蘭、小哀，以及安室、基德、毛利小五郎、大和、諸伏等12個主要角色周邊，讓柯南鐵粉們吃柯南造型餐點、收柯南限定周邊，一次全滿足。
本次柯南咖啡廳也推出8款角色聯名冰淇淋汽水，每杯都會附贈Q版角色吸管吊牌，以及隨機角色杯墊，特別的是，角色杯墊將會分成前、後期2種不同系列，共24款角色杯墊；此外，只要在店內消費並拍照打卡上傳，就能拿到12款隨機限定Q版角色貼紙一張，鐵粉們快揪人喝飲料，柯南角色周邊貼紙、杯墊整套全都要收。
1、消費「毛利蘭的檸檬派」，即可隨機獲得貼紙1張，共 3款。
2、凡消費任一聯名飲品，即可 獲得杯墊1 份，共12款，隨機提供，可累贈。
分前後期2款系列造型贈送，前期杯墊：11/7～11/30 贈送、後期杯墊：12/1～12/28 贈送。
打卡送周邊：
活動期間至本店消費、上傳至社群媒體，並標註 #柯南主題咖啡 #咖央 ，即可獲得Q 版角色貼紙1張，共12款，隨機贈送。
事前預約禮：
凡完成事前訂位預約，報到並完成點餐即可獲得 「精美邀請函」 一張。
