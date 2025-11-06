柯南咖啡廳快閃東區！柯南執事咖啡廳送周邊，柯南聯名餐、限定周邊一次拍。

日本柯南咖啡廳來台！為紀念「名偵探柯南 獨眼的殘像」上映熱賣，日本推出的「柯南執事主題咖啡廳」首度來台，將於11月7日在台北忠孝復興站快閃，不僅有柯南蝴蝶結變聲器造型餐點、APTX-4869蕎麥麵、安室透三明治等餐點，點飲料還直接送你限定角色杯墊，現場更有角色壓克力立牌、吊飾，柯南、小蘭、小哀，以及安室、基德、毛利小五郎、大和、諸伏等12個主要角色周邊，讓柯南鐵粉們吃柯南造型餐點、收柯南限定周邊，一次全滿足。

▲日本「柯南執事主題咖啡廳」首度登台！11月7日起快閃台北忠孝復興站，柯南、安室透化身帥氣執事登場。(攝影：鄭亦庭)



▲東區柯南執事主題咖啡廳！店內柯南、安室透穿上執事服，窗邊也有角色們身影。(攝影：鄭亦庭)





柯南咖啡廳角色聯名餐點、甜點必拍

柯南主題咖啡廳推出聯名餐點絕對是粉絲打卡必吃，像是柯南蝴蝶結變聲器造型餐點、APTX-4869長野蕎麥麵，以及安室透信州味噌三明治，不僅重現劇中細節，更讓人邊吃邊回味名場面，甜點部分如果點毛利蘭的檸檬派，就能獲得隨機貼紙一張，冰淇淋最中三明治則有3種口味可選，每個最中餅上都印有Q版角色圖案，一共8款角色粉絲們可以自己挑選，讓大家邊吃、邊跟自己喜歡的角色們打卡。

▲台北柯南主題咖啡廳限定餐點，柯南蝴蝶結造型餐、APTX-4869蕎麥麵、與安室透信州味噌三明治必拍。(攝影：鄭亦庭)

▲台北柯南主題咖啡廳限定餐點，柯南蝴蝶結造型餐、APTX-4869蕎麥麵、與安室透信州味噌三明治必拍。(攝影：鄭亦庭)





柯南咖啡廳限定角色杯墊、貼紙拿取方法

本次柯南咖啡廳也推出8款角色聯名冰淇淋汽水，每杯都會附贈Q版角色吸管吊牌，以及隨機角色杯墊，特別的是，角色杯墊將會分成前、後期2種不同系列，共24款角色杯墊；此外，只要在店內消費並拍照打卡上傳，就能拿到12款隨機限定Q版角色貼紙一張，鐵粉們快揪人喝飲料，柯南角色周邊貼紙、杯墊整套全都要收。



▲東區柯南執事主題咖啡廳！執事服柯南、安室透周邊。(攝影：鄭亦庭)

▲東區柯南執事主題咖啡廳！角色壓克力杯墊8款。(攝影：鄭亦庭)





柯南咖啡廳限定周邊

本次柯南執事主題咖啡廳現場同步販售多款限定周邊，包括壓克力角色立牌、壓克力杯墊、壓克力吊飾、徽章、磁鐵、燙金明信片等限定周邊，其中更限量推出「茶壺與杯盤套組」，高質感設計加上柯南、小蘭角色元素，限量售完不再版，也有限定餐桌墊、餐具組，柯南狂粉直接入手整套下午茶組，滿滿的柯南周邊通通買爆。

▲台北忠孝復興「柯南執事主題咖啡廳」限定周邊，壓克力立牌。(攝影：鄭亦庭)



▲台北忠孝復興「柯南執事主題咖啡廳」快閃限定高質感下午茶組。(攝影：鄭亦庭)





柯南執事主題咖啡廳

活動日期：2025/11/7（五）－12/28（日）

地點：咖央（台北市大安區大安路一段51巷2號2樓）





柯南執事主題咖啡廳限定周邊免費拿法

消費送周邊禮：

1、消費「毛利蘭的檸檬派」，即可隨機獲得貼紙1張，共 3款。

2、凡消費任一聯名飲品，即可 獲得杯墊1 份，共12款，隨機提供，可累贈。

分前後期2款系列造型贈送，前期杯墊：11/7～11/30 贈送、後期杯墊：12/1～12/28 贈送。





打卡送周邊：

活動期間至本店消費、上傳至社群媒體，並標註 #柯南主題咖啡 #咖央 ，即可獲得Q 版角色貼紙1張，共12款，隨機贈送。





事前預約禮：

凡完成事前訂位預約，報到並完成點餐即可獲得 「精美邀請函」 一張。

看更多IP聯名周邊、展覽推薦

推薦閱讀：Kitty周邊必收！AIR SPACE三麗鷗聯名滿額贈，Kitty超市購物袋 大臉抱枕必收。



推薦閱讀：Kitty展在信義區！Hello Kitty展7大展區搶先看，線上預約粉絲先卡位。



推薦閱讀：米奇控小七集點買爆！7-11聯名迪士尼Champion系列50款集點小物，奇奇蒂蒂吊飾必搶。







更多 柯南咖啡廳台北快閃店 照片：

▲柯南執事主題咖啡廳限定周邊，包含壓克力立牌、吊飾、磁鐵，柯南粉必收！(攝影：鄭亦庭)

▲柯南咖啡廳事前訂位預約，並完成點餐即可獲得 「精美邀請函」 一張。(攝影：鄭亦庭)



▲台北柯南咖啡廳快閃店！店內執事服角色立牌必拍。(攝影：鄭亦庭)

