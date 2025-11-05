Kitty展在信義區！Hello Kitty展7大展區搶先看，線上預約粉絲先卡位。

Hello Kitty粉絲要尖叫！日本超人氣「Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-」海外巡迴第一站，就在台灣登場。這次官方正式公告，Hello Kitty展將在11/12 起於新光三越台北信義新天地 A11-6F開展，10/30起預售票開賣，還有7大展區帶你搶先看。





Hello Kitty展覽 7大展區必看必拍

這次 Hello Kitty展覽 共有7大展區，帶粉絲們一探這位從商品設計中誕生的經典角色。迎賓場景「Hello! You」展區看得到初代Kitty複製絨毛玩偶，粉絲們必拍。在「Hello! Memories」展區則看到Kitty商品開發，可以看到日本展中看不到的珍貴展品。



Hello Kitty互動 體驗設計蛻變魅力

這次展覽中充滿許多互動體驗。在「Hello! Style」展區，運用大型螢幕與投影互動技術的內容「Touch Hello Kitty」，參觀者可以與畫面中的 Kitty互動。走進展區「Hello! Evolution」，可觀賞到由影像導演牧野惇特別為本次展覽製作的原創影像作品。這次Hello Kitty展覽期間採線上預約制，從11/12一直展出到2026年1/11，Kitty鐵粉一定要準時衝。



Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-預售票券資訊

販售日期：2025/10/30起

售票通路：博客來售票網(ibon)、MyAnime Square線上商城(實體票)、Klook (電子票)、FamiTicket全網售票網(系統票)

票價：單人票券NT$360

Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變- 展覽資訊

活動日期：2025/11/12 ~2026/01/11

活動地點：新光三越信義新天地A11 6樓

注意事項：展覽期間採線上預約制



