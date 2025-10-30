2025台北雙年展！北美館台北雙年展52位藝術家登場，全新沈浸式現地裝置必逛。

2025台北雙年展登場！北美館集結全球52位藝術家打造，即將於11/1展出到2026年3/26，台北必逛藝術大展亮點先看。

2025台北雙年展來了！第14屆台北雙年展「地平線上的低吟」即將於11/1在臺北市立美術館登場，展覽集結全球35個城市、52位藝術家作品，包括33件全新創作、現地製作的作品，透過影像、裝置、表演，描繪人與世界之間的「思慕」，讓大家從不同角度切點一次看到各種作品，展覽將一路展出到明年3/26，門票只要30元銅板價，絕對是藝術迷2025年末必逛台北展覽。







2025台北雙年展集結52位國內外藝術家作品

2025台北雙年展以臺灣複雜歷史脈絡為背景，展開對「思慕」的探索，展出52位藝術家作品，透過影像、表演、雕塑與沉浸式場景，打造出讓人共鳴的空間，喚起對記憶、脆弱與創造的感受，展覽靈感來自侯孝賢《戲夢人生》的尪仔、陳映真《我的弟弟康雄》中的日記，到吳明益《單車失竊記》的單車，這些物件都象徵現實可能隨時被抹除、遺忘的失落與渴望，提醒我們思慕並不是抽象無形情感，更是切身的體驗。





2025台北雙年展必看全新作品、沈浸式現地製作作品

2025台北雙年展必看亮點絕對是全新委託創作與沈浸式現地製作的作品，像是泰國藝術家寇拉克裡．阿讓諾度才的《愛在死亡之後》融合神話與回憶，探討悲痛如何將灰燼化鍊為黃金；歐馬爾．米斯馬爾的《我的雙眼仍在流淚》，則以人工花卉代表巴勒斯坦凋零的記憶；邱子晏則以《偽飛行場》重建殖民時期誘敵機場，探問歷史與認同；阿瓦羅．烏爾巴諾的《活畫（失竊的太陽）》讓物件在光影間浮現，就像無聲劇場；此外，11/1、11/2期間有雅各波・貝納西音樂表演，以及6場座談，。





2025台北雙年展 展覽資訊

展覽地點：臺北市立美術館（臺北市中山區中山北路三段181號）

展期日期：2025/11/1 ~ 2026/3/29

開放時間：9:30-17:30、週六9:30-20:30、週一公休

展覽票價：普通票30元、優待票15元

※開放時間17:00後停止售票，免費參觀。



近期必逛展覽來台推薦清單

更多 北美館2025台北雙年展 照片：





