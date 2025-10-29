蜷川實花展來台！華山蜷川實花沉浸式光影展預售票開搶，8大展區必拍搶先看。

蜷川實花展台北站就在華山！蜷川實花最新沈浸式光影展明年1月登場，必拍8大沈浸式展區預售票11/6搶先開賣。

日本蜷川實花展確定來台！在日本京都引爆話題的蜷川實花最新大展《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》海外首站就在台北，蜷川實花本人特別在個人Instagram宣布，明年1月將在台北華山文創園區展出，全新蜷川實花沈浸式光影藝術展共有8大展區，超夢幻沈浸式花海打卡點必拍，預售單人票、預售雙人票在11/6中午12點搶先開賣，絕對要搶票、打卡拍網美照。







規模最大海外蜷川實花展 華山8大展區必拍亮點

《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》台北站不僅是是蜷川實花睽違十年的台北大型個展，更是本人史上規模最大的海外展覽，本次特別加入台北在地元素，以「光影藝術」結合攝影、影像與立體裝置，打造全新沉浸式藝術空間，一共規劃8大展區，其中必拍亮點《深淵彼岸的夢》，以720度無死角影像空間、花海場景構成，讓你直接走入鏡面與巨型螢幕相應的夢幻空間；而《光之細語，色彩之夢》則佈置了2000條水晶串飾，蝴蝶、花朵、水晶隨著光影折射，閃爍出夢幻般的色彩。





台北華山蜷川實花展預售票11/6搶先開賣

本次《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》台北站預售票將於11/6中午12點在udn售票網搶先開賣，單人票400元、雙人票780元，11/20之後也會開放Klook、KKday、ibon、全家、OPENTIX、博客來等其他通路，蜷川實花全新沈浸式光影展覽，鐵粉、網美們絕對要衝華山拍一波。





《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》展覽資訊

展覽地點：華山1914文創園區 東2C、D棟（臺北市中正區八德路一段1號）

展覽日期：2026.1.17 - 4.19，除夕休館



《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》展覽票價資訊

蜷川實花展預售票搶先開賣通路

販售期間：2025.11.6－11.19

預售單人票：400元

販售通路：udn售票網、Klook



預售雙人票：780元

販售通路：udn售票網



蜷川實花展預售票

販售期間：2025.11.20－2026.1.16

預售票價：預售單人票400元、預售雙人票780元

販售通路：udn售票網、Klook、KKday、ibon、全家、OPENTIX、博客來



蜷川實花展展期票價

販售期間：2026.1.17－4.19

展期票票價：單人票490元、雙人票920元

販售通路：udn售票網、Klook、KKday、ibon、全家、OPENTIX、博客來



