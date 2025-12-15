費列羅金莎打造台北101巨型聖誕樹！週末限定親子手作課程，登錄發票搶先體驗高空光影紙雕。

當時序轉進十二月，台北101被金莎的璀璨光芒點亮，一場結合高空手作與浪漫光影的金色盛宴正式展開，邀您共度溫馨佳節。

時序正式進入12月，凜冽的空氣中開始瀰漫著節慶特有的溫暖氣息，對於台北人而言，前往信義區感受聖誕氛圍已是年末不可或缺的儀式感。今年最具話題性的焦點，莫過於Ferrero Rocher費列羅金莎在台北101辦公大樓一樓大廳所打造的巨型裝置藝術。品牌以「Add Your Golden Touch」為核心概念，自2025年12月10日起盛大揭幕，將整座大廳幻化為一座流動著光影與祝福的金色殿堂，不僅喚醒了人們對於節日分享的初心，更成為今年冬季最璀璨奪目的視覺饗宴 。



▲Ferrero Rocher費列羅金莎，於台北101辦公大樓一樓大廳，打造巨型金莎聖誕樹





台北101金莎聖誕樹打造金色夢境，信義區耶誕打卡新地標

走進台北101辦公大樓一樓，映入眼簾的是一座極具氣勢的巨型金莎聖誕樹。這座聖誕樹的設計靈感源自於費列羅金莎經典的金箔外衣，樹體由無數顆閃耀著金屬光澤的圓球堆疊而成，象徵著珍視與圓滿。當現場的流光燈飾亮起，璀璨的光芒在每一顆金色球體間相互折射，彷彿將夢境中的輝煌場景搬進了現實世界。這不僅僅是一座靜態的裝置，更是一處充滿浪漫光影的沈浸式空間，無論是與摯愛的情侶、溫馨的家庭或是三五好友，都能在樹下找到屬於自己的最佳拍攝角度。隨著現場音樂流淌，被柔和金光包覆的瞬間，人們在此許下心願，讓這座台北最閃耀的耶誕新地標，成為傳遞愛與感動的起點 。



▲金莎聖誕樹以無數金色球體堆疊，在光影折射下營造出宛如金色夢境的浪漫場景





費列羅金莎手作坊進駐101高空，親手製作聖誕專屬記憶

除了在一樓大廳留下美麗影像，費列羅金莎今年更將體驗層次推向新高度，特別於台北101的88樓「SPACE 88」舉辦期間限定的耶誕課程手作坊。在足以俯瞰城市美景的高空場域中，品牌推出了「金莎耶誕光影紙雕盒」與「金莎耶誕玻璃鑲嵌掛飾」兩大主題課程。透過專業工藝美術師的細心指導，參與者可以運用質感的金色配件與限定材料，親手將耶誕元素與金莎標誌圖案細膩融合。光影紙雕盒結合了燈光設計，能成為家中溫暖的擺飾，而玻璃鑲嵌掛飾則以彩繪工藝呈現出宛如藝術品般的精緻質感。這些手作課程不僅是體驗工藝美學的過程，更是將心意實體化的珍貴時刻，讓每一份成品都承載著獨一無二的溫暖與祝福 。

購買金鑽禮盒享免費手作課程，2025台北耶誕活動必收攻略

想要參與這場在高空雲端舉辦的金色耶誕盛宴，方式其實相當親民。即日起，消費者只需購買「Ferrero Rocher費列羅金莎24粒裝金鑽禮盒」，並前往活動官方網站完成發票登錄及報名程序，即有機會免費獲得參加資格。手作坊活動時間集中在12月中下旬的週末，分別為12月13日、20日的紙雕盒課程，以及12月14日、21日的玻璃鑲嵌掛飾課程，每日共分為三個場次。由於每場次名額僅限25位，總名額限量150位，這對於喜愛手作與追求生活質感的民眾來說，絕對是今年耶誕節不容錯過的限定活動。費列羅金莎透過這一系列從視覺到觸覺的精心安排，讓巧克力不再只是味蕾的享受，更昇華為串連人與人情感的金色橋樑 。



▲購買Ferrero Rocher費列羅金莎24粒裝金鑽禮盒，登錄發票即有機會參加限量耶誕手作課程 。





費列羅金莎璀璨聖誕樹展出暨台北101高空手作坊

聖誕樹展出： 2025年12月10日起 。

手作坊課程： 2025年12月20日、12月21日 。

手作坊場次： 每日三場（13:00、14:30、16:00）。



活動內容

巨型裝置： 於台北101辦公大樓一樓大廳展出以「Add Your Golden Touch」為主題的巨型金莎聖誕樹 。

優惠活動： 購買「Ferrero Rocher費列羅金莎24粒裝（300g）金鑽禮盒」，並於活動網站完成發票登錄及報名，即有機會免費參加獨家手作坊 。

手作課程： 於台北101 88樓舉辦，包含「金莎耶誕光影紙雕盒」與「金莎耶誕玻璃鑲嵌掛飾」兩大主題 。



活動地點： 台北市信義區信義路五段7號（台北101辦公大樓）。

展出地點：一樓大廳 。 手作坊地點：88樓 SPACE 88 。

報名連結： www.ferrerorochertaiwan.com

▲Ferrero Rocher費列羅金莎於台北101大廳打造巨型金色聖誕樹，成為2025台北耶誕打卡新地標 。

體驗完101的璀璨之後，不妨接著探索其他同樣精彩的耶誕限定打卡點，延續這份節慶感動

推薦閱讀：不只新北耶誕城！新莊 蘆洲聖誕點燈搶先看，4米夢幻聖誕花束超夢幻。

推薦閱讀：聖誕節甜點11間！聖誕甜點 聖誕節禮盒推薦，大人系布朗尼 開心果提拉米蘇必吃。

推薦閱讀：沉浸式歐洲聖誕體驗！佐登妮絲城堡冬日飄雪季，999元享新天地火雞Buffet再送千元好禮。