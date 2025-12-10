聖誕節甜點11間！聖誕甜點 聖誕節禮盒推薦，大人系布朗尼 開心果提拉米蘇必吃。

聖誕節甜點11間！ coco brownies 大人系布朗尼、 承繼 開心果提拉米蘇領軍11間 聖誕節甜點清單， 聖誕甜點、聖誕節禮盒推薦 。

聖誕節是年末最重要的團聚節日之一，不只是情侶約會、也是親朋好友聚餐開趴的好時機，讓人有理由好好在年末聚一聚。聖誕節不只要玩交換禮物，還有可愛的「聖誕節甜點禮盒」是聚會必備話題，這次窩客島幫你整理11間聖誕節限定甜點，讓你不論是跟家人、跟好姐妹，或是跟情人約會，有聖誕限定甜點就是可愛又好拍。



▲11間聖誕節甜點推薦清單，coco brownies大人系布朗尼、承繼開心果提拉米蘇，聖誕節甜點趴買起來。



▲coco brownies領軍11間聖誕節甜點，聖誕節送禮甜點禮盒、聖誕節聚餐甜點推薦。（攝影：張人尹）

coco brownies聖誕節限定甜點：大人系布朗尼

▲coco brownies聖誕節限定甜點必吃，噶瑪蘭威士忌布朗尼。（攝影：張人尹）

▲coco.Brownies聖誕節限定「布朗尼爺爺聖誕禮盒」可愛必吃。（攝影：張人尹）

承繼聖誕節限定甜點：開心果提拉米蘇

今年冬天，coco.Brownies推出兩款重磅聖誕禮盒。主推款是與噶瑪蘭威士忌合作，推出酒香甜點「Kavalan Whisky 噶瑪蘭威士忌」的聯名款，其中包含威士忌加起司、蘋果的「琥珀起司果園」、濃黑可可口味的「酒桶夜可可」、栗子家單一麥芽威士忌「噶瑪蘭栗之山」3種口味，結合了濃郁可可與威士忌酒韻，呈現出成熟且具層次感的微醺風味。除此之外，coco.Brownies聖誕節限定「布朗尼爺爺聖誕禮盒」也正式開賣，這系列將經典布朗尼變身為拐杖糖、聖誕花圈等多種限定造型。口味包含布朗尼爺爺白蘭地櫻桃乳酪、拐杖糖、餅乾怪、核桃堅果、聖誕花圈皇家伯爵茶、聖誕襪焦糖海鹽，每種口味各一入，帶來暖心又甜蜜的節慶儀式感。

甜點控必吃的聖誕節甜點！療癒系甜點品牌「承繼」不只有焦糖起司蛋糕讓人印象深刻，這是更針對聖誕節，推出全新「開心果提拉米蘇」，要用精工技藝打造「入口即化」的療癒口感。這次承繼更配合聖誕節，推出聖誕節全新包裝版本「開心果提拉米蘇」，讓甜點控聖誕節聚餐開趴、送禮通通都適合。



全文介紹：開心果提拉米蘇！承繼開心果提拉米蘇聖誕節升級版，開心果奶醬 咖啡香氣一次吃。



▲承繼研發同步融化技術，確保三種質地在口中完美融合。



▲承繼聖誕節推出限定包裝，深綠色設計搭配，極光銀點打造出帶著微光的聖誕包裝。

伯朗Ｘ胖死我太太 聖誕節限定甜點：提拉米蘇肉桂捲

伯朗咖啡這次聖誕節攜手肉桂捲名店「胖死我太太」，推出2款獨家、期間限定聯名肉桂捲，即日起至12/31只在伯朗咖啡館門市限定開賣。其中特別以伯朗咖啡經典風味研發推出「奶霜瀑布提拉米蘇肉桂捲」，還有一款聖誕節超應景的「黏呼呼胡桃焦糖肉桂捲」香甜焦糖配上鹽炒胡桃碎，每個售價180元，肉桂捲控一定要準時朝聖。

▲伯朗咖啡聯名胖死我太太，聖誕節限定「奶霜瀑布提拉米蘇肉桂捲」。

▲伯朗咖啡Ｘ胖死我太太，「黏呼呼胡桃焦糖肉桂捲」伯朗獨家開賣。





open it. ＸKurt Wu聖誕節限定甜點：愛心雲朵夾心

瑪德蓮專賣店open it.這次攜手插畫藝術家 Kurt Wu，推出限量版「Sugar Formula 聖誕聯名禮盒」，以Kurt標誌性的厭世愛心作為設計，推出新甜點「草莓雲朵夾心、黑巧雲朵夾心」外層酥脆、內餡柔滑，還吃得到草莓顆粒或70%巧克力，此外在禮盒中還有紅絲絨瑪德蓮，讓聖誕派對好吃、好拍。

▲open it. ＸKurt Wu聯名推出Sugar Formula 聖誕聯名禮盒。

▲open it. ＸKurt Wu聯名甜點，厭世愛心造型「草莓雲朵夾心、黑巧雲朵夾心」。

哈根達斯 聖誕節限定甜點：聖誕樹冰淇淋蛋糕

聖誕樹冰淇淋蛋糕！哈根達斯這次為溫馨的聖誕時刻，特別推出應景的聖誕樹造型冰淇淋「點點星願」，直接讓粉絲們吃一整顆聖誕樹，此外，更有冬季限定的「巧酥系列」新品，讓經典口味升級。同時，哈根達斯在新北耶誕城盛大打造充滿層次感的「疊疊樂聖誕樹」打卡點，現場有週末限定的聖誕扭蛋機，讓粉絲們有機會免費吃冰淇淋。



全文介紹：哈根達斯免費吃！哈根達斯聖誕樹冰淇淋蛋糕，新北耶誕城免費吃哈根達斯迷你杯。

▲哈根達斯點點星願，以戚風蛋糕與濃醇冰淇淋打造聖誕樹造型。 ▲點點星願與烤冰淇淋堡，兩款話題商品限定門市販售。

法朋 聖誕節限定甜點：三款國王派

這次法朋聖誕節推出最應景、最道地的義大利聖誕甜點「國王派」，並且一次用3種口味滿足粉絲。其中包含法朋自家研發的「義大利產地特選經典原味國王派」以義大利西西里島頂級杏仁粉、蘭姆酒與杏仁酒打造出層次風味，還有草莓口味版「草莓戀語國王派」以及覆盆子 × 巧克力雙重享受的「法國總統府御用甜點師國王派（覆盆子巧克力）」結合覆盆子果泥與莓果果泥，與可可醇厚風味達到優雅平衡。

▲法朋2025聖誕節限定甜點，三款國王派同步開賣。

▲最道地的義大利聖誕甜點「國王派」，聖誕節必吃甜點。

Aunt Stella 聖誕節限定甜點：聖誕倒數月曆盒

Aunt Stella 詩特莉今年以「The Nutcracker Christmas」主題，推出一系列聖誕新品，其中最受矚目的是驚喜回歸的倒數月曆盒，內含十一道甜蜜驚喜，並升級加入限量胡桃鉗吊飾和聖誕飄帶等收藏小物。同時，禮盒中也精選了多款季節限定手工餅乾，包含帶著莓果香的草莓核桃捲心餅乾、充滿果乾與酒香的什錦水果餅乾，以及經典應景的薑餅人造型餅乾，聖誕節元素超可愛。此外，品牌還推出質感滿分的胡桃鉗典藏木盒和可愛的Juniper 小熊暖心袋，全方位打造充滿手作溫度與儀式感的聖誕季。

▲Aunt Stella聖誕節推出限定版「聖誕倒數月曆盒」可愛必買。

▲Aunt Stella禮盒中也精選了多款季節限定手工餅乾，包含帶著莓果香的草莓核桃捲心餅乾等。

TWG 聖誕節限定甜點：聖誕十二夜日曆禮盒

TWG Tea 於歲末推出限量「聖誕十二夜日曆禮盒」，以書卷造型隱藏十二道門扉，內含十二款精緻茗茶，首次登台為佳節增添儀式感。同步推出的節慶新品包含迷你版的茶香泰迪系列精選禮盒，一次珍藏八款茶香軟糖；經典茗茶則有揉合巧克力與香料果韻的聖誕歡樂茶，以及以南非國寶茶為基底、充滿柑橘與香料香氣的聖誕節慶茶。此外，TWG Tea 也獻上限定甜點，包括獅城早餐茶薑餅茶香馬卡龍，以及兩款風味細膩的聖誕木柴蛋糕，帶來全方位的華麗節慶饗宴。

▲TWG Tea 於歲末推出限量「聖誕十二夜日曆禮盒」，以書卷造型隱藏十二道門扉。

▲TWG Tea聖誕節限定「獅城早餐茶薑餅茶香馬卡龍」限定口味必吃。

COVA 聖誕節限定甜點：義大利水果麵包

在這個充滿祝福的季節，來自義大利米蘭、擁有超過兩百年歷史的殿堂級甜點品牌COVA MONTENAPOLEONE 1817，將義大利人餐桌上不可或缺的靈魂角色Panettone帶到了台北，以最正統的義式風味，為台灣的冬日午後注入一股源自米蘭的優雅暖流。



全文介紹：米蘭百年傳奇COVA獻上義式聖誕靈魂！2025限定Panettone與暖心午茶時光。

▲2025聖誕禮盒推薦 COVA百年義式工藝Panettone限定口味登場

▲台北101下午茶新選擇 COVA義大利水果麵包聖誕套餐享百元優惠





Mister Donut 聖誕節限定甜點：波波隆尼

Mister Donut這次的新品「波波隆尼」是全新的甜甜圈體，概念來自義大利的義式甜甜圈 Bomboloni，不僅外觀渾圓、有彈性，還強調豐富內餡，因此被稱為「小炸彈」。Mister Donut這次讓粉絲們在台灣也能享受義式甜甜圈「波波隆尼」，推出覆盆莓波波隆尼、開心果波波隆尼2大口味，讓人享受到蓬鬆且柔潤的圈體、搭配爆漿滑順內餡，1比1的黃金比例超滿足。



全文介紹：生甜甜圈沒退燒！Mister Donut推「波波隆尼」爆餡開心果甜甜圈，買5送1聖誕優惠。

▲Mister Donut新品11/25限量販售，指定甜甜圈買5送1。（攝影：張人尹）

▲Mister Donut推義式甜心波波隆尼，耶誕限定甜甜圈登場。（攝影：張人尹）

Krispy Kreme 聖誕節限定甜點：史努比甜甜圈