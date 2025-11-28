開心果提拉米蘇！承繼開心果提拉米蘇聖誕節升級版，開心果奶醬 咖啡香氣一次吃。

承繼推出全新「開心果提拉米蘇」，打造入口即化口感。採用高比例馬斯卡彭，結合三重咖啡工法， 開心果奶醬、 咖啡香氣挑戰聖誕節必吃甜點 。



甜點控必吃的聖誕節甜點！療癒系甜點品牌「承繼」不只有焦糖起司蛋糕讓人印象深刻，這是更針對聖誕節，推出全新「開心果提拉米蘇」，要用精工技藝打造「入口即化」的療癒口感。這次承繼更配合聖誕節，推出聖誕節全新包裝版本

▲承繼推出全新開心果提拉米蘇，挑戰「入口即化」的極致體驗。



▲承繼研發同步融化技術，確保三種質地在口中完美融合。

「開心果提拉米蘇」，讓甜點控聖誕節聚餐開趴、送禮通通都適合。





承繼獨家工法 三重咖啡堆疊極致濕潤度

承繼「開心果提拉米蘇」以高比例馬斯卡彭起司為基底，融入大量研磨開心果，讓甜點控吃得到濃郁奶香、濃厚堅果風味。此外，承繼研發團隊更以「三重咖啡工法」保留了咖啡香氣，先將濃縮咖啡做成咖啡焦糖，混入麵粉後製作手指餅乾、最後再進行咖啡液浸泡，打造濃郁風味。同時更特別使用「同步融化」技術，讓提拉米蘇的三種不同質地，在接觸口腔溫度時幾乎同時融化，就是讓甜點控享受到最奢華的甜點享受。



▲濃郁開心果奶醬與咖啡香氣交織，帶來細膩悠長的味覺協奏。





承繼設計 外觀精緻與單側開盒包裝

這次「開心果提拉米蘇」在視覺與包裝上更有精心設計的小巧思，承繼以獨家印花開心果巧克力取代傳統可可粉，避免運送時飛散，此外，在包裝上除了隨盒附贈方便分享的「專屬壓克力切片板」之外，承繼也以森林綠與極光銀點打造出帶著微光的聖誕包裝，更增添聖誕節的夢幻節慶氣息。



▲承繼聖誕節推出限定包裝，深綠色設計搭配，極光銀點打造出帶著微光的聖誕包裝。







承繼 全新開心果提拉米蘇

上市日期：2025/12/10



甜點控必吃聖誕節甜點推薦

