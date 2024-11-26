網美系咖啡控一定不能錯過NO COFFEE開心果新品！來自日本福岡的潮流咖啡品牌「NO COFFEE」推出全新季節限定系列新品，以「翡翠開心果可頌」與「翡翠開心果奶蓋拿鐵」這兩款精緻產品為主打，為甜點控與咖啡控帶來全新的味蕾與視覺的雙重享受。



▲▼NO COFFEE 開心果新品！開心果可頌 開心果奶蓋拿鐵一定要吃。 / WalkerLand窩客島整理提供



NO COFFEE「翡翠開心果可頌」作為此次新品的亮點，選用被譽為「歐洲翡翠」的義大利地中海開心果，打造出獨特的香濃內餡，結合濃郁細滑的鮮奶卡士達醬，豐富的口感令人一試傾心。外層使用比利時天然發酵奶油與頂級竹炭粉調製而成，呈現酥脆且層次分明的黑金可頌外殼，不僅滿足味蕾，更以其奢華外觀吸引目光，成為社交媒體上的熱門打卡美食。▲NO COFFEE 翡翠開心果可頌 / WalkerLand窩客島整理提供與之搭配的「翡翠開心果奶蓋拿鐵」則展現了咖啡與甜點的完美平衡。滑順的開心果奶蓋使用頂級開心果醬調製而成，濃郁而香甜，覆蓋在品牌獨家福岡風味咖啡之上。咖啡選用耶加雪菲與西達摩兩種高品質豆種調配而成，前者帶有迷人的花香，後者則散發柑橘果汁般的清新，兩者與奶蓋融為一體，呈現層次豐富的飲用體驗。▲NO COFFEE 翡翠開心果奶蓋拿鐵 / WalkerLand窩客島整理提供除了NO COFFEE全新開心果新品之外，NO COFFEE還將於同日推出黑色星期五限定商品「FUKUOKA限定 日本群馬手工訂製高峰黑達摩」。這款達摩以日本群馬匠人的精湛技藝打造，全黑極簡設計象徵堅毅與幸運，不僅是一件收藏佳品，更展現出品牌對潮流美學的深刻理解。該商品限量販售，每人僅能購買兩隻，勢必引發收藏熱潮。推薦閱讀： 路易莎咖啡第二杯半價！12強冠軍優惠路易莎第二杯半價 麵包買三送一。 ▲NO COFFEE FUKUOKA限定 日本群馬手工訂製高峰黑達摩 / WalkerLand窩客島整理提供

NO COFFEE 翡翠開心果季節限定新品

翡翠開心果可頌：內餡採用義大利地中海開心果搭配鮮奶卡士達醬，外層使用竹炭粉與比利時天然發酵奶油製成。

翡翠開心果奶蓋拿鐵：以開心果醬製作奶蓋，搭配耶加雪菲與西達摩咖啡豆調製的福岡風味咖啡。

售價：限定組合優惠價330元（原價360元），自11月29日起限量販售，售完為止。

上市：11月29日





NO COFFEE 黑色星期五限定商品

FUKUOKA限定 日本群馬手工訂製高峰黑達摩：

由日本群馬匠人製作，全黑極簡設計，象徵堅毅與幸運，融入品牌潮流美學。

限量販售：每人限購兩隻，門市與官網同步開賣，售完即止。

發售日期：11月29日（黑色星期五）上午11點。

銷售資訊：

門市地點：新光三越南西店三館一樓（台北市中山區南京西路15號）。

