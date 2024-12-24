如果你跟我一樣對堅果奶蓋情有獨鍾，那麼 NUTTEA 堅果奶茶絕對是你不能錯過的隱藏版寶地！每次回訪都忍不住被他們家濃到極致的堅果奶蓋吸引，質地濃郁到可以當甜點直接吃了！

這裡的奶蓋完全由五種堅果真材實料製作，無添加任何牛奶、奶精或奶粉。不僅讓每一口都喝得更健康，也讓素食者和乳糖不耐症的朋友們都能無負擔享用。真的超愛他們堅果奶蓋那淡淡的堅果香氣，真的會上人一喝就上癮！

🔸青森蘋果脆脆堅果奶蓋：這款以茉莉綠茶搭配清新脆甜的日本青森蘋果汁，並加入蘋果果肉和蘋果醬，讓蘋果香氣更加層次分明。最後上面還撒上了蘋果脆片與杏仁，口感清爽又帶有濃郁堅果香，這款我超愛！

🔸粉紅莓好堅果奶蓋茶（冬季限定）：冬天怎麼能少了草莓呢？這款將茉莉花茶與新鮮草莓搭配，再加上自製的草莓堅果奶蓋，完美的天然莓果香氣讓人每一口都感到溫暖幸福！

🔸開心果奶蓋穀麥茶：如果你是麥茶控，一定不能錯過這款！它的麥茶香氣來自天然的穀物焙炒，再搭配濃郁的開心果奶蓋，無咖啡因的設計非常適合晚間享用，每一口都讓人滿足得像是吃到了甜品！

🔸開心果奶酪堅果奶茶：這款是聖誕限定的飲品，每天100%新鮮製作的開心果奶酪讓口感格外綿密，搭配日月潭的紅玉紅茶，讓人每一口都驚艷不已！瓶身上可愛的聖誕帽設計，更是讓這款飲品看起來既美味又具節日氛圍！

每次來 NUTTEA，都能發現新驚喜。他們家的堅果奶蓋真的是我的心頭好，喝上一口，整個冬天都變得暖暖的，快來喝喝看吧！

📍店名：NUTTEA Nut Mylk Tea 堅果奶 · 茶

地址：台北市大安區復興南路二段11之1號

時間：平日10:30-19:00 / 假日11:00-19:00

捷運：大安站5號出口

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