抹茶控的太妃拿鐵！辻利抹茶太妃飲料、甜點新登場，只在台北有。

辻利茶舗冬戀太妃系列開賣，從抹茶拿鐵、焙茶拿鐵到聖誕甜點通通有，還有冬季優惠活動，是抹茶控冬天最不能錯過的限定新品。

抹茶控的太妃拿鐵衝辻利喝！冬天的下午總想來杯甜甜暖暖的飲品時，辻利茶舗今年推出的冬戀太妃系列正好成為抹茶控與焙茶迷的共同期待。這次帶來風味拿鐵、百匯與聖誕樹造型甜點，全都以太妃糖結合茶香，喝起來甜而不膩、層次明顯。新品將從11/20一路販售到明年1/4，只在遠百信義A13限定供應，無論想喝杯儀式感飲品或吃份冬日甜點，都能在一杯一口之間找到療癒。品牌也同步推出兩項優惠活動，包含組合折扣與週末限定折價，讓想嘗鮮的人能以更划算的方式入手。

▲辻利茶舗冬戀太妃系列開賣，抹茶控冬季必喝。



▲辻利茶舗冬季限定「冬戀太妃系列」共推出四款新品。





辻利抹茶新飲料！抹茶太妃拿鐵有夠幸福

這次話題最高的莫過於冬戀太妃餅乾抹茶拿鐵與冬戀太妃餅乾焙茶拿鐵，兩款皆為215元，提供冷熱兩種選擇。以現刷抹茶與焙茶為基底，濃厚茶香搭配太妃糖醬、鮮奶油與焦糖脆餅碎，入口後先是茶味的清苦回韻，接著冒出香甜太妃糖氣息，層次非常豐富。最上層還放上太妃糖抹茶軟餅乾，喝一口拿鐵再咬一口餅乾，整個下午都瞬間甜暖起來。特別推薦先喝原味，再把餅乾沾鮮奶油品嘗，風味更濃、甜度更平衡，是冬季抹茶控與焙茶控必喝的暖心組合。



▲辻利茶舗冬戀太妃餅乾抹茶拿鐵與冬戀太妃餅乾焙茶拿鐵，兩款皆為215元。





抹茶百匯與聖誕樹甜點上桌 下午茶儀式感甜點控必收

甜點控看到這次推出的兩款限定新品應該會直接心動。雪映太妃餅乾抹茶百匯售價220元，以濃郁抹茶霜淇淋為主角，淋上太妃糖醬、撒上宇治丸倉抹茶粉，茶香與焦糖香交織得恰到好處。杯底的抹茶蕨餅與脆餅碎讓口感變得更豐富。另一款雪莓太妃抹茶樹售價240元，外型以聖誕樹為靈感，綠意抹茶甘納許、鬆軟達克瓦茲蛋糕，加上中層抹茶慕斯與草莓果醬，吃起來甜而不膩、帶點莓果酸香，十分有節慶氣氛。無論是犒賞自己或拍照打卡，都非常有冬日儀式感。



▲雪莓太妃抹茶樹外型以聖誕樹為靈感，吃得到抹茶慕斯與草莓果醬。





冬戀太妃限定優惠開跑 折扣第二杯75折最強攻略

為了讓大家在冬季更輕鬆入手新款抹茶與焙茶飲品，辻利茶舗同步推出兩項冬季限定優惠。從開賣日起，購買任兩款冬戀太妃系列商品就可直接現折30元，飲品與甜點都能自由搭配。每到週末還有外帶限定折扣，凡購買冬季限定飲品即可享第二杯75折，以價低者折抵，且無法與其他優惠併用。對於想一口氣喝到多款新品的人來說非常划算，不論是與朋友一起分食或獨自享受午後甜暖時光，都能用更實惠的價格感受冬季限定的美好。這波折扣期間正是嘗鮮的最佳時機。



▲辻利茶舗週末外帶限定折扣，凡購買冬季限定飲品即可享第二杯75折。







辻利茶舗 冬季限定飲料、甜點

販售日期︰2025年11月20日至2026年1月4日。

販售地點︰遠百信義A13門市限定。

品項：

冬戀太妃餅乾抹茶拿鐵／焙茶拿鐵 215元

雪映太妃餅乾抹茶百匯 220元

雪莓太妃抹茶樹 240元





辻利茶舗 優惠資訊

１、購買任兩款冬戀太妃系列商品．現折30元

２、週末外帶冬季限定飲品．第二杯75折（以價低者折抵．不得併用）





