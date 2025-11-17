CoCo買一送一！冬韻擂焙珍奶70元喝兩杯，週三好友日買一送一開喝。

CoCo都可「冬韻擂焙珍奶」11/19週三好友日推出買一送一優惠，兩杯只要70元就能開喝。

▲CoCo都可冬韻擂焙珍奶，11/19週三好友日買一送一。

CoCo都可珍奶 客家擂茶配方溫潤過冬

CoCo買一送一喝起來！因應冷氣團來襲，CoCo都可貼心推出降溫優惠，在11/19週三好友日主打秋冬暖心「冬韻擂焙珍奶」買一送一優惠，療癒系焙茶、擂茶結合，打造濃郁溫潤的口感喝法，熱熱喝超療癒。這次CoCo在11/19週三好友日「冬韻擂焙珍奶」買一送一70元就能喝兩杯，飲料控的冬季限定優惠必喝。

CoCo都可的「冬韻擂焙珍奶」採用馬玉山客家擂茶配方，嚴選14種營養穀物與豐富豆類研磨成香氣濃厚的擂茶粉，融合手工煮製的日式鹿兒島焙奶茶，讓茶底迸發濃郁炭焙茶香、穀香、奶香，是每年秋冬必喝的CoCo期間限定人氣飲品。



▲CoCo都可冬韻擂焙珍奶，採用馬玉山客家擂茶配方。

CoCo都可優惠 線上領券兩杯只要70元

這次CoCo都可週三好友日推出「冬韻擂焙珍奶」買一送一優惠，在 11/19週三當天，粉絲們只要在線上平台領券，就能用70元喝到2杯「冬韻擂焙珍奶（L）」，每人可領兩張券，等於一次可買到四杯飲料。粉絲們可以透過 CoCo都可 官方 LINE 或「都可訂」線上點購平台領券預訂。



▲CoCo都可珍奶線上領券，第二杯0元兩杯只要70元。

CoCo都可「冬韻擂焙珍奶」買一送一活動資訊

活動期間： 2025/11/19 (三) 00：00後即可在線上平台領券預訂（數量有限，售完為止）

活動方式： 透過官方 LINE 或都可訂線上點購平台領取優惠券，憑券購買冬韻擂焙珍奶（L），享第二杯 0元優惠（兩杯共 70元）。

每人可領 2張券（等同於可購買 4杯飲料）。





