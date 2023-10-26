再睡5分鐘買一送一，一杯才30元要喝到！由百萬YouTuber滴妹創立，初登場就轟動飲料界的「再睡5分鐘」，以最經典招牌「棉被厚奶蓋系列」刷新飲料控的必喝清單，並迅速擴展分店、跨界聯名創下極高的討論度。這次為了回饋粉絲的愛戴，於Uber Eats推出專屬外送買一送一優惠，將最高人氣的「棉被午茉綠」為主角，只要在Uber Eats即可享有買一送一優惠。







嚴選德國新奶油和台灣國宴指定鮮乳坊A級打發超綿密又滑順的3公分厚鹹奶蓋，淋在花香十足的午茉綠上，就是店內最夯人氣飲品。這次於即日起至11/07期間推出「Uber Eats棉被午茉綠買一送一」優惠，平均一杯只要30元就能喝到，CP值超高。若是Uber One會員的話，則是加碼「棉被午茉綠、棉被日安紅」兩款買一送一選擇。並貼心準備「小咖專屬奶蓋杯」，收到飲料後再自行將奶蓋淋上去，享受現做的美味。



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再睡5分鐘 買一送一優惠

優惠活動：10/25~11/07

優惠通路：Uber Eats限定

優惠內容：

1、Uber Eats全用戶：棉被午茉綠 買一送一。

2、Uber One專屬：棉被午茉綠、棉被日安紅買一送一。