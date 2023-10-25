台灣人從小吃到大的桂冠湯圓，又出招了！這次直接找來三麗鷗明星家族「布丁狗」坐鎮，推出獨家聯名款「焦糖布丁湯圓」，於即日起在小七、全家等各大通路陸續開賣，可可愛愛的布丁狗包裝，再配上會爆漿的焦糖布丁內餡，超療癒組合讓人幸福感爆棚。
嚴選法國蒙太古AOP奶油、日本進口焦糖做出香甜療癒的焦糖布丁內餡，經典招牌的湯圓外皮則是嚴選台灣契作圓糯米，以古法六道工序呈現出Ｑ彈口感，包裝部分更是有布丁狗手拿布丁賣萌，讓布丁狗鐵粉忍不住買來收藏。加碼建議「焦糖布丁湯圓奶茶」隱藏版吃法，再泡一杯奶茶就是最療癒的下午茶。
另外，也同步推出「桂冠客家鹹湯圓」新品，經典鹹香的客家湯圓配上大骨熬煮原湯，將陸續在桂冠線上商城、全聯、愛買購買，家樂福等通路開賣，陪伴大家度過冷冬。而桂冠線上商城也推出雙十一優惠，全館最低47折起，還能免費領免運優惠券，趁冬至之前先買起來囤貨。
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桂冠Ｘ布丁狗 焦糖布丁湯圓 購買資訊
售價：79元/盒
販售通路：7-11、全家、家樂福等各大通路將陸續上架。
桂冠客家鹹湯圓 購買資訊
售價：105元/盒
販售通路：桂冠線上商城、全聯、愛買購買，家樂福等通路將陸續上市。