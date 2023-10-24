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卡娜赫拉無人機煙火秀衝南投拍！「2023南投巧克力咖啡節」活動時間先筆記，市集演唱會、兔兔燈免費拍。

2023-10-24 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：南投縣政府 人氣：38,869
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編輯 鄭雅之

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卡娜赫拉無人機煙火秀可愛炸裂！連續三年登場的「2023南投巧克力咖啡節」，今年擴大規模舉辦，移師到擁有3.7公頃展區的埔里福興溫泉區舉辦，集結在地超過50家精品咖啡、巧克力和伴手禮品牌之外，更再度請到日本超萌IP卡娜赫拉的小動物坐鎮，展出可可愛愛的卡娜赫拉的小動物燈組，在晚會日當天還有卡娜赫拉無人機煙火秀表演，讓南投的夜空變得超療癒、可愛。
2023南投巧克力咖啡節 卡娜赫拉的小動物無人機表演/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
2023南投巧克力咖啡節 活動資訊/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

2023南投巧克力咖啡節以嘉年華等級進行規劃，現場提供咖啡手沖、巧克力手作等DIY互動課程免費體驗之外，每天也安排親子互動、輕搖滾、舞蹈等各種表演活動，讓人從早玩到晚不無聊。假日晚間還請到高爾宣、陳芳語、脆樂團與冰球樂團等重量級卡司接力登場，10/28、10/29、11/4晚間更加碼推出超療癒卡娜赫拉的小動物無人機煙火秀，萌度爆表的兔兔無人機秀和絢麗煙火打造最萌南投之夜。
2023南投巧克力咖啡節 卡娜赫拉的小動物燈組/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
2023南投巧克力咖啡節/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

現場也推出多款卡娜赫拉的小動物獨家限定聯名商品，有香草騎士巧克力聯名生巧克力限定包裝、聯名試飲杯雙杯組，以及大型卡娜赫拉的小動物燈組免費拍。展區總計設有十二大主題特區，涵蓋四大主題展館，有坐落著夢幻玻璃屋的精選品牌大道、南投巧咖館、台灣薈聚館、精品風味館以及山城好物館，只要走訪各展區，並使用line參加數位集章活動，就可免費兌換卡娜赫拉的小動物獨家手鍊，每日限量贈送，動作要快。

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2023南投巧克力咖啡節 卡娜赫拉的小動物聯名商品/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
2023南投巧克力咖啡節 獨家周邊/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載




 

2023南投巧克力咖啡節 活動資訊

試營運：2023/10/27
活動日期：2023/10/28~2023/11/07
活動地點：南投縣埔里鎮福興路293號，南投埔里福興溫泉遊客中心對面空地
開放時間：
平日 10:00～19:00
假日 11/5 10:00~20:00
晚會日 10/28、10/29、11/4 10:00～21:00 19:00粉紅風暴音樂晚會、20:35 璀璨煙火秀+卡娜赫拉的小動物無人機展演

 

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