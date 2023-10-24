板橋人、新莊人散步去！無論是白天晨昏夕陽還是夜晚點燈，橫跨板橋和新莊的新月橋，都是附近居民最愛的日常散步好去處，而在板橋側的橋墩下方的「新海二期人工濕地」，在每年秋季推出「新北濕地藝術季」更是在地人必朝聖的打卡點。今年以「匯」、「聚」為雙策展主題，透過11個大型藝術裝置帶領大家用不同角不認識大漢溪濕地廊道。







邁入第五屆的2023新北濕地藝術季，邀請台灣本土藝術家之外，更重磅邀請日本、墨西哥、馬來西亞等國外知名藝術家參與，以「關心生活與濕地環境」為議題進行發想，透過自然素材創作出11座藝術作品，揪大家到此細細欣賞藝術家帶來的視覺饗宴。







包誇象徵用來裝載時間的有機雕塑「時間種子」，座落在河畔旁和新月橋相呼應是這次必拍重點之一；利用堤防的污垢將防洪牆變身成藝術牆的「種下枝葉」；將在地學生和居民的臉融入作品中的「I I KAO NI NARORE」，則是運用風車和水車的轉動，呼應在地居民努力不懈的精神。



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新北濕地藝術季

活動時間：即日起到11月19日

活動地點：新北市板橋區環河西路四段 (新海二期人工濕地)