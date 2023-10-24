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新北濕地藝術季美拍！板橋免費新景點「新北濕地藝術季」27天快閃，11個裝置藝術拍爆。

2023-10-24 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：新北高灘處 人氣：7,369
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

板橋人、新莊人散步去！無論是白天晨昏夕陽還是夜晚點燈，橫跨板橋和新莊的新月橋，都是附近居民最愛的日常散步好去處，而在板橋側的橋墩下方的「新海二期人工濕地」，在每年秋季推出「新北濕地藝術季」更是在地人必朝聖的打卡點。今年以「匯」、「聚」為雙策展主題，透過11個大型藝術裝置帶領大家用不同角不認識大漢溪濕地廊道。
新北濕地藝術季/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
板橋免費景點 新北濕地藝術季/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

邁入第五屆的2023新北濕地藝術季，邀請台灣本土藝術家之外，更重磅邀請日本、墨西哥、馬來西亞等國外知名藝術家參與，以「關心生活與濕地環境」為議題進行發想，透過自然素材創作出11座藝術作品，揪大家到此細細欣賞藝術家帶來的視覺饗宴。
新北濕地藝術季 裝置藝術/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
新北濕地藝術季 活動時間/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

包誇象徵用來裝載時間的有機雕塑「時間種子」，座落在河畔旁和新月橋相呼應是這次必拍重點之一；利用堤防的污垢將防洪牆變身成藝術牆的「種下枝葉」；將在地學生和居民的臉融入作品中的「I I KAO NI NARORE」，則是運用風車和水車的轉動，呼應在地居民努力不懈的精神。

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新北濕地藝術季 打卡點/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
新北濕地藝術季 期間限定/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載




 

新北濕地藝術季

活動時間：即日起到11月19日
活動地點：新北市板橋區環河西路四段 (新海二期人工濕地)

 

更多「2023新北濕地藝術季」照片：
新北濕地藝術季/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
新北濕地藝術季 5j;454u4gj4/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
2023新北濕地藝術季/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
新北濕地藝術季/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載



 

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