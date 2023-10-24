嘉義人週末就來趟森林漫步！週末假日喜歡躲進綠意山林中，享受芬多精的洗禮、一掃平日上班的壓力感的你，就絕對不能不知道「嘉義特富野古道」回歸開放。封閉超過一年的「嘉義特富野古道」終於在近日重新整修開放，不僅讓嘉義人又有藉口上山悠閒漫步，更讓許多山友直呼要衝去朝聖。







被譽為鐵道森林最美步道之一的「特富野古道」，全長6.32公里、難易度屬於中級，為早期鄒族人開闢的獵徑，在日治時期改建成運送樹木的「水山線」鐵路，並於2001年將古道整建為健行步道，保留部分舊鐵道枕木鐵軌和鐵道棧橋，搭配一旁的森林景觀成為山林中的打卡秘境，是屬於國家級的自然步道景觀。為了提供更加安全的登山環境，於去年六月封閉步道重新整修，如今以新面貌亮相，適合在微涼秋日中上山踏青。







若是不想挑戰中級難度的「特富野古道」，附近還有平易近人、老少皆宜的「特富野步道」，由達邦吊橋進入步道，將伊斯基安那溪谷映入眼簾，平順好走的木棧步道沿路都有樹蔭遮陽，沿途有竹林和樟樹巨木錯落，步行至制高點還能眺望達邦部落和群山形成的美景。



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嘉義特富野古道

地址： 嘉義縣阿里山鄉

入口：

1、自阿里山鄉和信義鄉交界處的自忠進入

2、從阿里山特富野部落進入