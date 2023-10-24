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嘉義特富野古道開放了！最美鐵道森林步道「特富野古道」整修回歸，嘉義放空景點必拍。

2023-10-24 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：林業保育署嘉義分署、阿里山國家風景管理處 人氣：12,837
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

嘉義人週末就來趟森林漫步！週末假日喜歡躲進綠意山林中，享受芬多精的洗禮、一掃平日上班的壓力感的你，就絕對不能不知道「嘉義特富野古道」回歸開放。封閉超過一年的「嘉義特富野古道」終於在近日重新整修開放，不僅讓嘉義人又有藉口上山悠閒漫步，更讓許多山友直呼要衝去朝聖。
嘉義特富野古道/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
嘉義步道景點推薦：特富野古道/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

被譽為鐵道森林最美步道之一的「特富野古道」，全長6.32公里、難易度屬於中級，為早期鄒族人開闢的獵徑，在日治時期改建成運送樹木的「水山線」鐵路，並於2001年將古道整建為健行步道，保留部分舊鐵道枕木鐵軌和鐵道棧橋，搭配一旁的森林景觀成為山林中的打卡秘境，是屬於國家級的自然步道景觀。為了提供更加安全的登山環境，於去年六月封閉步道重新整修，如今以新面貌亮相，適合在微涼秋日中上山踏青。
嘉義特富野古道重新開放/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
鐵道森林最美步道之一「特富野古道」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

若是不想挑戰中級難度的「特富野古道」，附近還有平易近人、老少皆宜的「特富野步道」，由達邦吊橋進入步道，將伊斯基安那溪谷映入眼簾，平順好走的木棧步道沿路都有樹蔭遮陽，沿途有竹林和樟樹巨木錯落，步行至制高點還能眺望達邦部落和群山形成的美景。

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嘉義特富野步道/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
親子嘉義特富野步道/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載




 

嘉義特富野古道

地址： 嘉義縣阿里山鄉
入口：
1、自阿里山鄉和信義鄉交界處的自忠進入
2、從阿里山特富野部落進入

 

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#嘉義景點
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特富野古道 嘉義景點 步道 森林 more
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