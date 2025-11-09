COMEBUY終於出新品！COMEBUY黑糖奶茶1門市獨家賣，雙11飲料免費喝。

COMEBUY終於出新品！這次COMEBUY特別在「創始永吉店」大更新，不只以以更年輕、更時尚的現萃形象重新出發，還推出全新新品「黑糖系列飲品」，包含黑糖奶茶、黑糖奶綠及珍珠黑糖鮮奶，在COMEBUY創始永吉店搶先首賣。同時，COMEBUY也配合雙11話題，推出限定買一送一、買一送二優惠，免費飲料喝起來。



▲COMEBUY創始店黑糖系列獨家首賣



▲COMEBUY 的品牌發源地「創始永吉店」這次以更年輕、更時尚的現萃形象重新出發。

COMEBUY新品創始店黑糖系列獨家首賣

COMEBUY 這次推出的黑糖系列飲品，將濃郁厚實的黑糖香氣與柔滑茶韻完美結合。黑糖系列包含「黑糖奶茶」、「黑糖奶綠」及「珍珠黑糖鮮奶」等三款必喝新品。創始永吉店是全台唯一搶先首賣門市，粉絲要衝信義區朝聖。同時，COMEBUY 更首度推出 2026年限量「葉葉驚喜桌曆」，搭配總價值超過3,000元優惠券，只要在 11/11於全台門市現場消費任兩杯50元飲品（含以上），即可享加購價 24元帶走桌曆一份，粉絲必收。



▲2026年限量「葉葉驚喜桌曆」，內含優惠總價值超過 3,000元。

COMEBUY雙11開搶 買一送二超划算

針對雙11優惠話題，COMEBUY特別推出雙重限時活動，第一波活動從 11/11 到 11/13，每日前 100名顧客即可享「免費送1杯」優惠，可任選大麥紅茶或玉荷冰綠。第二波活動從 11/14 到 12/4，凡購買「玩火」或「雙Q奶茶2號（L）」，可享飲品買一送一（以價低者贈送），再加碼贈送兩張25元飲品抵用券，用「買一送二」優惠讓粉絲喝得過癮又划算。



▲COMEBUY雙11開搶買一送一 買一送二優惠

COMEBUY 黑糖系列販售資訊



販售門市：創始永吉店搶先首賣（臺北市信義區永吉路30巷97號）

品項及價格：

黑糖奶茶 特價55元(L)

黑糖奶綠 特價 55 元(L)

珍珠黑糖鮮奶 原價 85元(L)





COMEBUY雙11優惠資訊

第一波11/11～11/13

活動內容：每日前100名顧客即可享「免費送1杯」優惠，可任選大麥紅茶或玉荷冰綠乙杯，每人限贈一杯，數量有限送完為止。

第二波1/14～12/4)

活動內容：凡購買「玩火」或「雙Q奶茶2號(L)」，即享「買1送2」好康組合：飲品買一送一(以價低者贈送)，另外加碼贈送2張25元飲品抵用券。

飲料控必喝飲料話題

推薦閱讀：11月飲料新品7間！茶湯會香柚鐵觀音 龜記普洱咖啡奶茶，可不可迷客夏加碼買一送一。

推薦閱讀：奶茶控收藏！Moomoo牧牧北海道鮮奶手搖杯，猜拳送黑糖珍珠鮮奶茶免費喝。

推薦閱讀：迷客夏買11送11杯！迷客夏新品桂香粉粿，冬季限定迷客夏可可 迷客夏焙茶回歸。